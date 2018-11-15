日月光4年投入3700萬元 深化環境技術研究

封測大廠日月光 (3711-TW) 今 (15) 日舉行第 4 屆環境技術研究合作期末發表會，透過與 8 所學校進行產學合作，4 年來共投入超過 3700 萬元，推行 32 件大型環境專案研究，期望以發表會作為平台，讓產學間的實務與研究經驗相互緊扣，提升業界環境意識與技術。

本屆發表會共發表 7 大專案成果，主要聚焦有機排氣、廢液處理、VOCs 減量等工廠議題，同時也針對社會環境與企業永續提出多項研究成果，像是由高雄科技大學沈建全教授、林啟燦教授帶領的「後勁溪污染現況與風險管理」研究、成功大學黃良銘教授領導的「高有機廢液以生物處理操作最佳化測試」等等。

針對環境技術研究，日月光集團周光春資深副總表示，今年已邁入第 4 年，其中最大的效益並非只是研究成果，而是希望藉此廣邀業界共同討論實務經驗，將研究案擴展到應用層面，提升環境意識與技術，並積極解決未來挑戰。

除了每年的環境技術研究外，日月光集團更多次主導國際循環經濟論壇，並將在 29 日與永續供應協會 (TASS) 共同舉辦「2018 台灣永續供應循環經濟論壇」，希望能透過環境技術研究，提升高雄廠節水節電專案效益，並進一步深化循環經濟議題，為台灣科技發展與環境永續貢獻心力。