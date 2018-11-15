【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

蘋果股價跌入熊市，今日蘋概股再成重災區，不過早盤台積電獨力撐盤，輔以傳產類股助攻，加權指數開高走高，不過金融及電子族群賣壓沉重，指數隨即下挫翻黑，9800 得而復失，好在陸股開盤後走高激勵亞股，加上午後鴻海股價急拉大漲，加權指數尾盤拉升，收漲 0.35%，收復 9800 點。

《國際金融市場焦點分析》

昨日深交所發文密切關注殼資源以及 ST 股票交易異常行為後，近期的垃圾股牛市被終止，相關妖股大幅回調，不過受到美中恢復貿易對話的利多激勵，今日早盤高送轉板塊接棒大漲，券商股隨後再度衝高，輔以創投板塊助攻，指數於午后擴大漲幅，上証指數收在全日最高點，A50 受到券商等金融權重拉升，漲幅超過 1%，恆生指數在騰訊大漲下，漲幅超過 2%，收復 26000 點關卡。

《國際商品市場焦點分析》

昨日下午傳出 OPEC 及其盟國有意將原油供應減產 140 萬桶 / 日，油價受到激勵急拉走高，輕原油期貨於美股開盤後一度收復 67 美元，不過隨著道瓊回吐 200 點漲幅並翻黑下挫，油價也逐漸收斂漲幅，凌晨 API 公布上週美國原油庫存上升超過 800 萬桶，期貨價格於盤後再度走低；金價走盤一度造失守 1200 美元，不過隨著英國脫歐協議利多發布，歐鎊引領非美反彈，金價大幅反彈收在 1210 之上。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證