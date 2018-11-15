柏瑞調整投資組合 加息令美國國債更具吸引力

柏瑞投資首席經濟師Markus Schomer預計2019年全球國內生產總值（GDP）增長為3.6%以及2020年進一步放緩至3.4%；亞洲2019年及2020年GDP預測分別為5.5%及5.3%。全球經濟增長有望互相看齊；歐央行有望引領全球央行政策走勢。

股票市場方面，柏瑞投資認為，新興市場2019年的投資機會不俗，尤其是亞洲（除日本外）地區、中國內地、印度及拉丁美洲；且看好全球具備定價能力及可抵禦成本上漲保障利潤率的公司。

從板塊來看，科技和工業板塊公司未來收入及利潤增長較具潛力。柏瑞投資高級副總裁、投資組合經理吳重光表示，因全球正面臨眾多不確定性因素，建議投資者進行多樣化的資產配置，分散投資，保持投資的靈活性十分重要。

吳重光指，近期已對投資組合進行調整，將股票資產（非中國內地）比重降低11%，並增加了美國國債，而過去很長時間其投資策略是看空美國國債。他解釋其原因在於，相信全球市場情況轉好之前，仍會維持一段低迷期。他又預料今年接下來時間美國還將加息一次，明年還有兩次加息機會，在此加息週期中，美國國債相對來說更具吸引力。

吳重光認為，目前新興國家市場仍較低迷，中國市場方面，企業今年受挫較多，而現時中國既要去槓桿，又要利用財政政策刺激經濟。持續的加息進程或將令中國去槓桿的影響失效。柏瑞資產預期中國經濟增長放緩的情況或會於2019年春季加劇，且出現更多下行因素；但2019年下半年中國經濟將復甦，有望連帶惠及備受中國經濟減速影響的歐洲和多個新興市場。

文：鄒舒惠