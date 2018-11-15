Outlet夯 銀行聯名卡加碼優惠搶攻一年200多億商機

台灣人愛逛名牌折扣商城 (Outlet Mall)，瞄準這股消費商機，銀行攜手 Outlet 商場，不僅推出信用卡聯名卡，甚至更不斷加碼升級優惠活動，搶攻一年 200 多億元的 Outlet 消費市場。

國人赴海外旅遊，Outlet Mall 是必逛景點之一，也因此，近年來國內 Outlet 大型商場陸續開設，目前全台營運中的 Outlet 有禮客、高雄義大世界、桃園華泰名品城、林口三井 Outlet Park、台中麗寶樂園 Outlet Mall，預估台灣每年 Outlet 市場規模超過 200 億元。瞄準這股風潮，銀行攜手 Outlet 推出信用卡聯名卡，搶攻消費商機，包括永豐銀行 Mitsui Outlet Park 聯名卡、新光銀行義大世界聯名卡及玉山銀行麗寶聯名卡。

永豐銀行消金處長吳建毅指出，根據該行內部統計資料顯示，永豐信用卡卡友赴日旅遊，刷卡金額中有 2 成是來自於 Outlet 消費，顯示國人對於 Outlet 的熱愛程度。尤其是台灣人赴日旅遊人數不斷創新高，交通部觀光局資料顯示，2018 年前 9 月國人赴日突破 373 萬人次，較去年成長 6.54%，可以預見隨著赴日人數的不斷增加，未來日系 Outlet 商機將持續延燒。

日本知名的 Outlet 主要由兩大集團包辦，三井不動產集團的三井 Outlet Park 及三菱地所集團的 Premium Outlet，連鎖家數多，亦是國人最常去的商城。此外，西武、永旺等集團旗下的 Outlet 商城、LaSalle 不動產投資顧問公司的千歲 Rera 商城、福岡地所的福岡海購城瑪麗諾亞 Outlet 商城等等，也是國人喜歡逛的暢貨中心。

目前三井集團已經來台開設三井 Outlet Park 林口，另一家三井 Outlet Park 台中港則預計 12 月 12 日開幕，將打造全台首座結合海洋旅遊、時尚生活與休閒的海港型 Outlet。

看好台日兩地 Outlet 消費市場，永豐銀行攜手三井不動產集團，進一步推出全新升級，造福大台中民眾的永豐 Mitsui Outlet Park 聯名卡，整合台日跨域消費經濟，卡友可在台中港、林口、日本共 15 家 Mitsui Outlet Park 據點同享購物優惠 8 折起，再享新戶首刷滿額贈 500 元館內刷卡金。同時串聯北、中台灣區域經濟體，提供台灣民眾購物、休閒、娛樂、哈日的刷卡最佳選擇。此外，歡慶 Mitsui Outlet Park 台中港開幕，加碼送日本 Wi-Fi 免費 5 天等一系列好康。

除聯名卡多重好康外，永豐銀行與 Mitsui Outlet Park 台中港積極優化各項金融服務，消費者可使用跨境支付寶結帳付款服務，提供消費者全新海洋度假購物體驗；店家的營業金則可高速入金回存、即時串接帳款資訊、自動化鈔幣兌換等，帶動整體營運效率。

永豐銀行董事長陳嘉賢表示，該行致力帶給民眾最佳的金融服務，延續與三井不動產集團良好的經營默契，此次與三中港奧特萊斯（股）公司推出「永豐 Mitsui Outlet Park 聯名卡」，藉由台、日 15 家 Outlet 據點互惠共享，整合台日跨域經濟；同時觸及大台中生活圈，範圍擴及台中、彰化、南投、苗栗、雲林等地，並與既有的北、桃生活圈縱向串聯，「永豐 Mitsui Outlet Park 聯名卡」將是扎根中台灣、同時促進台灣北、中區域經濟發展的購物娛樂首選卡。