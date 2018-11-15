歐股盤前─英脫歐有進展、陸書面回應貿易戰 歐洲Stoxx 50期指漲0.5%

英國脫歐、美中貿易戰，皆出現新進展，今 (15) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.50%。

台北時間週四下午 3 點 36 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.50%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.50%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.60%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.29%。

英國與歐盟已就脫歐協議文本草案達成協議，英國首相梅伊日前召開緊急內閣會議，歷經逾 5 小時討論後，宣布取得內閣對脫歐協議的支持。

脫歐協議草案將於年底前，送交英國國會表決，但具體議程尚未確定。

根據路透社報導，美國政府消息人士稱，北京當局已透過書面資料，回應美方所提的貿易改革要求；外界認為，此舉有助美中展開貿易談判，緩解貿易戰。

美股連續 5 天下跌，市場憂心，民主黨掌控眾院後，將加強對銀行的監管，導致金融股走跌。

週三標普 500 指數收跌 20.60 點 (0.8%)，至 2701.58 點；道瓊工業指數收跌 205.99 點 (0.8%)，至 25080.5 點；那斯達克指數收跌 64.48 點 (0.9%)，至 7136.393 點。

週四亞股多走揚，截至發稿，上證綜指上漲 1.36%，深證成指上漲 1.18%；南韓 Kospi 指數上漲 0.75%，日經 225 指數下跌 0.20%；台股收漲 34.58 點，至 9826.46 點。