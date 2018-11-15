【異動股】5G板塊持續拉升 劍橋科技(603083-CN)等3股漲停

午後，5G板塊持續拉升，截止發稿，劍橋科技(603083-CN)、恒泰實達(300513-CN)、奧士康(002913-CN)等3股漲停，天奧電子(002935-CN)漲逾9%，科創新源(300731-CN)、銳科激光(300747-CN)、電連技術(300679-CN)、富通鑫茂(000836-CN)等多股漲超6%。

消息面上，隨著相關技術標準基本製定完成，5G正處於商用部署關鍵時期。除了在進博會大出風頭之外，5G商用在即的消息陸續傳出。最為刺激投資人神經的莫過於，在上週舉行的世界互聯網大會上傳出我國5G牌照最快將於今年年底發放的消息，同時業内人士預計普通用戶明年就可以體驗到5G終端設備。

業内人士認為，從應用角度來看，5G將以其超高可靠性、超低時延的卓越性能為用戶提供超高清視頻、下一代社交網絡、浸入式遊戲等新的交互方式和業務體驗，同時與AI、大數據、AR等技術深度融合後，成為各行各業數字化轉型的關鍵基礎設施，預期將有千億量級的設備接入5G 網絡。

廣發證券首席策略分析師戴康認為，在過去三年看好偏價值風格後，明年首度對商譽減值釋放之後的成長股建議重點配置，配置一些成長性板塊，併且是真成長更多的集中在未來的科創板里。在投資策略上有兩條主線：受益於政策對衝、纾困民企以及景氣度逆週期向上的板塊，主要在軍工、機械設備子行業，計算機、5G、農林牧漁等領域挖掘機會。