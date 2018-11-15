[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄11/14 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2603 長榮 11/22 上市增資 11/16-11/20 27000 10.70 10.70 永豐金 05 11/21 4766 南寶 11/22 初上市 11/16-11/20 3554 76.80 76.80 富邦 01 11/21 6674 鋐寶科技 11/22 初上市 11/16-11/20 1539 30.84 30.84 凱基 01 11/21 6655 科定 11/22 初上市 11/16-11/20 1132 60.32 60.32 中國信託 01 11/21 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。