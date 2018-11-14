【華冠投顧】幸運星-大盤還是持續洗刷刷+洗澎澎…投機行情持續中......星星之火可以燎原......

林幸蓉 分析師

焦點個股：1526 日馳、2368 金像電、2231 為升、4123 晟德、4736 泰博

美股道瓊跌 100 點，科技費半反彈 1.35%...... 台股經過昨天的震撼教育後，今日持續洗刷刷 + 洗澎澎…… 投機行情持續中…… 指數在月線附近震盪。控盤者作多的企圖心仍然強大！！今日再拉 2330 台積電、2303 聯電、2408 南亞科及金融大軍 2881 富邦金、2882 國泰金、5880 合庫金、2892 第一金等金控股一起撐盤，收盤小漲 16 點，安全收在月線之上。OTC 部分矽晶圓族群昨天偷拉尾盤，今日休息，改由其他個股百花齊放！整體來說，OTC 反而強於大盤，收盤漲 0.26%，成交量放大到 232 億…… 人氣漸漸回籠……

從 10 月 29 日幸運星告訴大家，大盤大跌 1660 點後，投機行情將出現！！大家都看到了吧！！！控盤者先從矽晶圓點火…… 再來點 PCB……MOSFET……IC 設計…… 二極體……COF…… 雪紅概念股…… 自行車變速器…… 今日轉移到雞蛋水餃等低價股…… 控盤者很希望在資金不足的狀況下到處點火，先讓不同的族群都能輪動，因此先點了星星之火…… 將來等資金人氣回流…… 必然可一舉燎原！！10 月 29 日老師分享的矽晶圓 2 隻領頭羊是第一把火：6488 環球晶、5483 中美晶；10 月 30 日無私分享第二把火 PCB…… 二極體：3563 牧德、5425 台半！2458 義隆電…… 老菜手機 COF 6552 易華電今天還再創新高！！接著前幾天控盤者又點火「雪紅概念股」2498 宏達電、2388 威盛…… 自行車變速器 1526 日馳分享四天四根漲停……6266 泰詠昨創新高，今依然創高…… 今天 OTC 高達 16 家漲停，上市也是 16 家漲停！！（雖然滿千漲的漲停不多…… 但人氣漸漸回流，頗有星星之火可以燎原的感覺……）

今日成交破萬張以上漲停：1526 日馳（分享四天連四漲停）、2368 金像電、2323 中環；兩千張以上漲停：4909 新復興（網通）、8213 志超、2231 為升、6196 帆宣；其他強勢股有 4123 晟德、4736 泰博、8046 南電……

弱勢股有 2317 鴻海、2353 宏碁、2356 英業達、2357 華碩、3529 力旺、4746 台耀、6505 台塑化（以上都破底）、5876 上海商銀、1504 東元……

選舉前許久未動的生技股，有機會被大人們點火嗎？？？

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最後祝大家明日操作順利！！！

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