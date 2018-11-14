騰訊公佈業績前夕U+A0 港股跌138點

11月14日，股王騰訊(00700-HK)公佈季績前港股走軟。開市低開81.49點，於早段10:08左右輕微扭跌為升，見日內高位25874.36點，最多升81.49點，但稍瞬即遜，很快又轉跌。下午跌勢加劇，於15:37左右跌至日內低位25489.86點，最多跌303.01點。收市跌幅有所收窄，報25654.43點，跌138.44點或0.54%，成交金額只有747.6億港元。

恒生國企指數收市報10405.16點，跌73.55點或0.7%。

11月恒生指數期貨於15:54報25569點，跌268點，未平倉合約近15.5萬張。

12月恒生指數期貨報25586點，跌280點，未平倉合約逾1.9萬張。

中國10月金融數據表現較市場預期為遜；美國財長姆欽及中國副總理劉鶴曾通話，惟雙方仍無法就化解中美貿易衝突的可行方案達成共識。

市場聚焦於收市後股王騰訊(00700-HK)公佈的第三季度業績，騰訊股價跟隨大市下跌，收市報272.2港元，跌2.2港元或0.8%。市場預測騰訊第三季度收入約808億元人民幣，同比增長24%；調整後淨利潤187.2億元人民幣，同比增長9.7%。

中國平安(02318-HK)收市報76.55港元，跌0.85港元或1.1%。友邦保險(01299-HK)收市報63.5港元，跌1.25港元或1.9%。

國際油價隔晚重挫逾7%，油股下挫。中國海洋石油(00883-HK)股價顯著下挫，收市報12.7港元，跌0.62港元或4.7%。中國石油(00857-HK)收市報5.67港元，跌0.21港元或3.6%。中國石油化工(00386-HK)收市報6.51港元，跌0.15港元或2.3%。美國總統特朗普指石油輸出國組織(OPEC)不應該減產，市場對全球需求減弱及供應過剩的擔憂，拖累紐約期油急跌7%，創超過3年以來最大單日跌幅。

石藥(01093-HK)股價亦顯著受壓，收市報17.7港元，跌1.04港元或5.6%。

逆市造好股只有匯豐控股(00005-HK)，收市報62.25港元，升0.5港元或0.8%。

融創中國(01918-HK)收市報23.1港元，升0.65港元或2.9%。