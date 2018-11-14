中國鋼鐵產量創新高 分析師警告：需求有限 小心鋼價轉折點將至

從中國國家統計局今 (14) 日公佈的數據來看，可發現 10 月粗鋼產量高達 8255 萬噸，和去年同期相比大增 9.1%，創下歷史新高產量。由於 11 月開始的冬季限產，近期許多鋼鐵生產業者都卯起來生產，做好過冬準備。

今日公佈的規模以上工業生產數據顯示，粗鋼產量與去年同期相比成長 9.1%，至來到 255 萬噸的歷史新高，相當於每日 266 萬噸，接近 9 月創紀錄的 269.5 萬噸。此外，鋼材產量達 9802 萬噸，年增率高達 11.5%。

報導指出，鋼鐵產量會如此高的原因，主要是中國官方引導的冬季限產即將展開，也讓中國鋼廠近期一直保持最大開工率，卯足全力生產。近年隨著冬季到來，供暖季來臨，通常這段期間以煤為燃料的發電和供暖會讓中國北方地區空氣造成汙染，便會啟動錯峰限產。

不過今年中國官方嚴禁採取「一刀切」方式，許多鋼鐵業內人士表示，今年的冬季減產可能沒有去年那麼嚴重，不過巴克萊則警告，隨著限產區域擴大，今年的影響會更大。

眼看官方環保限產壓力逐漸逼近，不過近來中國粗鋼與鋼材產量仍不斷創下新高。方大鋼鐵集團相關負責人表示，由於環保限產並非首次實行，先前企業早有預期，市場對於環保限產的預期消化程度較高。

值得注意的是，近期鋼鐵價格已經開始出現跌幅，以熱軋卷板為例，今年 8 月 21 日每噸熱卷價格為人民幣 4320 元，至今日已經跌到每噸人民幣 3617 元。

熱軋卷板今日走勢 (圖自新浪財經)

從過去兩年來看，通常冬天時鋼鐵價格仍舊是「淡季不淡」，今年入冬後鋼鐵卻走跌，瑞茂通高級研究員魏增敏認為，目前鋼鐵價格走低因素很多，最主要還是需求在降低。「需求在放慢，同時今年冬季鋼鐵的環保沒有『一刀切』，這利鋼鐵生產。供需關係發生改變，預計接下來鋼鐵價格下跌壓力大。」

魏增敏提醒：「目前鋼鐵需求已經在進入淡季，明年需求也不可能快速增加。整個鋼鐵產業的轉折點可能真的要來了。」