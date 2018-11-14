新聞

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     晟楠     富邦美債1-3          信立              新昕纖   生泰     大江       
易威     駿熠電   富邦美債20年          聯亞              謚源     杏昌     新鉅科     
穆拉德            元大美債7-10          兆遠              東林     美時     碩禾       
南璋              富邦中國政策債          信驊              欣厚-KY  強生     撼訊       
勝昱              元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     寶島科   台燿       
飛寶企業          元大投資級公司債          台半              達威     中華食              
精確              元大中國債3-5          中美晶            三圓     世坤                
宏易              群益15年IG電信債          合邦              雙喜     冠好                
唐鋒              群益15年IG科技債          九豪              力泰     萬國通              
榮群              群益10年IG金融債          撼訊              理銘     新昕纖              
天宇              國泰投資級公司債          信昌電            亞都     力肯                
新零售            國泰5Y+新興債          合晶              東凌-KY  泰茂                
力新              國泰1-5Y高收債          環球晶            明揚     精確                
恩得利            富邦全球投等債          大宇資            綠河-KY  崇友                
李洲              富邦全球高收債          VHQ-KY            欣泰     至興                
凱柏實業          國泰中國政金債5+                                     長佳                
元炬              富邦中政債0-1                                     大恭                
及成              富邦A級公司債                                     永純                
和進              FH中國政策債                                     雙邦                
耀勝              凱基中國債3-10                                     致振                
倚強              凱基新興債10+                                     創威                
錦明              凱基科技債10+                                     唐榮                
鑫創              元大AAA至A公司債                                     晉椿                
廣寰科            群益AAA-AA公司債                                     世豐                
點晶              群益15年IG公用債                                     久陽                
建舜電            群益15年EM主權債                                     強新                
泰谷              合世                                         松和                
典範              易威                                         恩得利              
長天              穆拉德                                       謚源                
益通              南璋                                         李洲                
振維              勝昱                                         港建                
鴻翊              飛寶企業                                     及成                
迎輝              精確                                         新洲                
欣厚-KY           宏易                                         倚強                
兆遠              唐鋒                                         至寶電              
太欣              榮群                                         錦明                
系統電            天宇                                         宇環                
世紀              新零售                                       廣寰科              
華容              力新                                         點晶                
建榮              恩得利                                       幸康                
立衛              李洲                                         泰谷                
天揚              凱柏實業                                     長天                
鈺創              元炬                                         先益                
佳總              及成                                         泓格                
合正              和進                                         晶達                
寶聯通            耀勝                                         立衛                
凱鈺              倚強                                         合正                
德宏              錦明                                         凱鈺                
合邦              鑫創                                         三聯                
萬旭              廣寰科                                       合邦                
驊宏資            點晶                                         亞元                
久正              建舜電                                       萬旭                
上揚              泰谷                                         訊達                
全譜              典範                                         驊宏資              
易通展            長天                                         撼訊                
安鈦克            益通                                         順發                
元隆              振維                                         亞銳士              
沛亨              鴻翊                                         信昌電              
九暘              迎輝                                         合晶                
凱碩              欣厚-KY                                      全譜                
全達              兆遠                                         易通展              
奧斯特            緯軟                                         沛波                
保銳              太欣                                         元隆                
越峰              系統電                                       沛亨                
英格爾            世紀                                         迅德                
士開              華容                                         倉和                
昇益              建榮                                         勁豐                
志嘉              立衛                                         光菱                
富裔              天揚                                         星雲                
正德              鈺創                                         三圓                
燦星旅            佳總                                         雙喜                
富驛-KY           合正                                         力泰                
劍湖山            寶聯通                                       豐謙                
德記              凱鈺                                         理銘                
泰偉              德宏                                         富裔                
華義              合邦                                         惠普                
昇華              萬旭                                         中連貨              
得利影            驊宏資                                       漢來美食            
鼎創達            久正                                         易飛網              
花王              上揚                                         高野                
邦泰              全譜                                         亞都                
                  易通展                                       老爺知              
                  安鈦克                                       滿心                
                  元隆                                         東凌-KY             
                  沛亨                                         德記                
                  九暘                                         誠品生活            
                  凱碩                                         大宇資              
                  全達                                         得利影              
                  奧斯特                                       時報                
                  保銳                                         琉園                
                  越峰                                         旭然                
                  英格爾                                       鼎創達              
                  士開                                         捷必勝-KY            
                  昇益                                         明揚                
                  志嘉                                         紅木-KY             
                  富裔                                         綠河-KY             
                  正德                                         欣雄                
                  燦星旅                                       欣泰                
                  富驛-KY                                      大汽電              
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞