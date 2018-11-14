保誠(02378-HK)首9個月壽險新業務利潤上升17%

保誠(02378-HK)公布，於2018年首9個月，該集團的壽險新業務利潤上升17%(按實質匯率基準計算為12%)。在亞洲，專注期繳保費的健康及保障業務策略繼續推動區內業務表現。於首9個月，新業務利潤增長15%(按實質匯率基準計算為9%)至17.62億英鎊，其中健康及保障新業務利潤增長19%。此等表現的層面仍然廣泛，其中有7個市場錄得雙位數增長，涵蓋代理及銀行保險渠道。儘管於首九個月，年度保費等值銷售額與2017年同期相比並無變化，但單獨第三季度的同比增長率為9%，其中7個市場的第三季度銷售額均創新高。

於資產管理方面，瀚亞的管理基金總額增加至1,492億英鎊(2017年12月31日為1,389億英鎊)，主要來自壽險業務的持續內部淨流量及收購泰國TMB Asset Management所得的額外基金 。由於機構債券基金的贖回及市場波動對零售總流量的影響，年初至今的外部流出淨額為20億英鎊。

在美國，於首九個月，Jackson的新業務利潤增長22%(按實質匯率基準計算為16%)至7.16億英鎊，主要得益於利率上調及稅務改革。相比去年同期，變額年金年度保費等值銷售額(不包括Elite Access)增長1%。獨立賬戶資產年初至今上升5%至1,853億美元(2017年12月31日為1766億美元)，受正淨流量及市場變動利好推動。

M&G Prudential方面，市場對PruFund支持產品的需求持續，令新業務利潤增長18%至2.77億英鎊，年度保費等值銷售額亦增加6%。於首九個月，PruFund流入淨額 為66億英鎊，使PruFund的管理 基金達至429億英鎊，較年初增加19%。於資產管理方面，於首九個月的外部流出淨額為56億英鎊(2017年為流入淨額99億英鎊)，包括因贖回一 筆大型但溢利率偏低的機構授權業務而產生的流出額61億英鎊。

2018年9月30日集團股東償付能力標準II盈餘9、10於派付第一次中期股息後估計為141億英鎊，相當於股東覆蓋率9、10為205%(2017年12月31日為133億英鎊，相當於股東覆蓋率9為202%。