紐約匯市—脫歐協議將定案 美元獲利了結 助長英鎊、歐元

週二 (13 日) 交易，脫歐浮現正面消息，加上美元在週一攀至 16 個月高點後，出現獲利了結，歐元和英鎊上漲。

英國內閣辦公室大臣 David Lidington 發言示意，英國和歐盟即將達成脫歐協議，因為談判代表試圖避免錯過最後期限。

脫歐條款的不確定性使歐元和英鎊均陷入困境，因為歐盟和英國都需要達成協議才能確保雙邊經濟通暢，交易員認為，週二歐元漲勢遭縮限，係因市場對義大利預算案的擔憂、德國投資者信心數據悲觀。

多倫多 XE 法人交易員 Viash Sreemuntoo 表示，「歐盟和英國即將達成脫歐協議的消息為歐元注入短期資金。」

脫歐協議正面消息讓英鎊兌歐元因此登上 6 個月半的高點。

英鎊兌美元也收復多數週一跌幅。

歐元兌美元上漲 0.38% 至 1.12770 美元，先前下跌至 1.1216 美元，觸及 2017 年 6 月以來最低水準。

歐元兌英鎊下跌 0.29% 至 87.05 便士，早盤一度觸及 86.82 便士，為 4 月 26 日以降最低水準。

英鎊兌美元上漲 0.89% 至 1.126 美元，收復週一近 1% 跌幅。

ICE 美元指數下降 0.19% 至 97.36，自週一登上的 16 個月高點 97.693 下降。

不似英國傳出利多消息，義大利預算案依舊拖累歐元。週二是義大利 (歐元區第三大經濟體) 重提預算給歐盟的最後期限，若不修正後重提，歐盟警告將裁罰義大利。IMF 週二發出警訊，稱政府的刺激方案已讓義大利變得脆弱。

義大利與歐盟間的緊張氣氛讓市場擔心提高義大利負氣出走歐元區的可能性。PIMCO 全球經濟顧問 Joachim Fels 表示，「義大利是歐元最大的考驗，這風險一時半刻不會消散。」