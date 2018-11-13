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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技          本盟              昶和     大飲     瑞儀       
台新MSCI台灣反1 正道     元大台商50          國巨              大統新創 福壽     超眾       
宏洲              富邦摩台          錸德              本盟     天仁     長榮       
嘉裕              富邦發達          智寶              銘旺科   宏亞                
東華              富邦金融          奇力新            健和興   達新                
立益              元大MSCI台灣          大毅              旭隼     聚隆                
佳和              永豐臺灣加權          強茂              元晶     昶和                
昶和              富邦日本          華新科            遠雄來   大統新創            
三洋紡            國泰日經225          嘉晶              統領     程泰                
本盟              元大歐洲50          星通              威宏-KY  氣立                
瑞利              元大日經225          玉晶光            泰昇-KY  榮星                
樂士              元大美債20正2          台勝科                     台硝                
正峰新            國泰20年美債反1          健策                       永記                
億泰              兆豐藍籌30反1          永崴投控                   日勝化              
毛寶              台新MSCI台灣正2          康控-KY                    展宇                
懷特              台新MSCI台灣反1          訊芯-KY                    華廣                
燁興              元大S&P日圓反1          杜康-DR                    士紙                
中鴻              富邦歐洲          陽光能源-DR                   高興昌              
威致              FH彭博高收益債          康友-KY                    東明-KY             
華豐              FH彭博新興債                                     世紀鋼              
首利              元大台灣高息低波                                     鑫永銓              
麗正              群益道瓊美國地產                                     六暉-KY             
東訊              第一金工業30                                     申豐                
華泰              FH富時高息低波                                     宏旭-KY             
錸德              台泥                                         銘旺科              
倫飛              上曜                                         翔耀                
虹光              宏洲                                         吉祥全              
威盛              嘉裕                                         華新科              
國碩              東華                                         建碁                
銘旺科            立益                                         聯德                
統懋              佳和                                         玉晶光              
翔耀              昶和                                         圓展                
太空梭            三洋紡                                       穎漢                
麗臺              本盟                                         時碩工業            
華映              瑞利                                         東科-KY             
吉祥全            樂士                                         亞弘電              
憶聲              正峰新                                       陞泰                
科風              億泰                                         華友聯              
和鑫              毛寶                                         愛山林              
力特              懷特                                         皇昌                
喬鼎              榮成                                         遠雄來              
正達              燁興                                         夏都                
晟鈦              中鴻                                         雲品                
聯德              威致                                         鳳凰                
同泰              華豐                                         新天地              
新世紀            首利                                         欣欣                
誠研              麗正                                         統領                
綠能              東訊                                         客思達-KY            
誠創              華泰                                         阿瘦                
嘉威              茂矽                                         康師傅-DR            
力銘              錸德                                         同方友友-DR            
亞太電            倫飛                                         晨訊科-DR            
達能              虹光                                         友佳-DR             
清惠              威盛                                         精熙-DR             
慧友              國碩                                         一零四              
捷泰              銘旺科                                       欣天然              
互億              統懋                                         新海                
天瀚              翔耀                                         欣高                
迅杰              太空梭                                       全國                
華上              麗臺                                         jpp-KY              
光麗-KY           華映                                         台數科              
元晶              吉祥全                                       南六                
華冠              憶聲                                         基勝-KY             
裕豐              科風                                         波力-KY             
寶徠              和鑫                                         泰昇-KY             
皇普              力特                                                             
陽明              喬鼎                                                             
六福              正達                                                             
康師傅-DR          晟鈦                                                             
聖馬丁-DR          聯德                                                             
神州-DR           同泰                                                             
耀傑-DR           新世紀                                                           
同方友友-DR          誠研                                                             
晨訊科-DR          綠能                                                             
友佳-DR           誠創                                                             
陽光能源-DR          嘉威                                                             
精熙-DR           力銘                                                             
中福              亞太電                                                           
雷虎              達能                                                             
中視              清惠                                                             
秋雨              慧友                                                             
慶豐富            捷泰                                                             
新利虹            互億                                                             
國光生            天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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