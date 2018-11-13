◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技 本盟 昶和 大飲 瑞儀 台新MSCI台灣反1 正道 元大台商50 國巨 大統新創 福壽 超眾 宏洲 富邦摩台 錸德 本盟 天仁 長榮 嘉裕 富邦發達 智寶 銘旺科 宏亞 東華 富邦金融 奇力新 健和興 達新 立益 元大MSCI台灣 大毅 旭隼 聚隆 佳和 永豐臺灣加權 強茂 元晶 昶和 昶和 富邦日本 華新科 遠雄來 大統新創 三洋紡 國泰日經225 嘉晶 統領 程泰 本盟 元大歐洲50 星通 威宏-KY 氣立 瑞利 元大日經225 玉晶光 泰昇-KY 榮星 樂士 元大美債20正2 台勝科 台硝 正峰新 國泰20年美債反1 健策 永記 億泰 兆豐藍籌30反1 永崴投控 日勝化 毛寶 台新MSCI台灣正2 康控-KY 展宇 懷特 台新MSCI台灣反1 訊芯-KY 華廣 燁興 元大S&P日圓反1 杜康-DR 士紙 中鴻 富邦歐洲 陽光能源-DR 高興昌 威致 FH彭博高收益債 康友-KY 東明-KY 華豐 FH彭博新興債 世紀鋼 首利 元大台灣高息低波 鑫永銓 麗正 群益道瓊美國地產 六暉-KY 東訊 第一金工業30 申豐 華泰 FH富時高息低波 宏旭-KY 錸德 台泥 銘旺科 倫飛 上曜 翔耀 虹光 宏洲 吉祥全 威盛 嘉裕 華新科 國碩 東華 建碁 銘旺科 立益 聯德 統懋 佳和 玉晶光 翔耀 昶和 圓展 太空梭 三洋紡 穎漢 麗臺 本盟 時碩工業 華映 瑞利 東科-KY 吉祥全 樂士 亞弘電 憶聲 正峰新 陞泰 科風 億泰 華友聯 和鑫 毛寶 愛山林 力特 懷特 皇昌 喬鼎 榮成 遠雄來 正達 燁興 夏都 晟鈦 中鴻 雲品 聯德 威致 鳳凰 同泰 華豐 新天地 新世紀 首利 欣欣 誠研 麗正 統領 綠能 東訊 客思達-KY 誠創 華泰 阿瘦 嘉威 茂矽 康師傅-DR 力銘 錸德 同方友友-DR 亞太電 倫飛 晨訊科-DR 達能 虹光 友佳-DR 清惠 威盛 精熙-DR 慧友 國碩 一零四 捷泰 銘旺科 欣天然 互億 統懋 新海 天瀚 翔耀 欣高 迅杰 太空梭 全國 華上 麗臺 jpp-KY 光麗-KY 華映 台數科 元晶 吉祥全 南六 華冠 憶聲 基勝-KY 裕豐 科風 波力-KY 寶徠 和鑫 泰昇-KY 皇普 力特 陽明 喬鼎 六福 正達 康師傅-DR 晟鈦 聖馬丁-DR 聯德 神州-DR 同泰 耀傑-DR 新世紀 同方友友-DR 誠研 晨訊科-DR 綠能 友佳-DR 誠創 陽光能源-DR 嘉威 精熙-DR 力銘 中福 亞太電 雷虎 達能 中視 清惠 秋雨 慧友 慶豐富 捷泰 新利虹 互億 國光生 天瀚 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生