創指放量漲1.7%站上60日線 成交量創歷史新高

今日，滬深兩市兩市低開後在殼資源、創投板塊的刺激下，指數迅速走高;市場熱點全面開花，滬指盤中漲超1%，深成指一度收復8000大關，創業板指創指大漲2%，指數再度站上60日線，成交量創歷史新高。創投概念、低價殼資源等上演漲停潮，妖股恒立實業(000622-CN)漲停14天13板，滬深兩市今日再度超130多隻個股漲停，僅300多隻個股飄綠，連續2天超百股漲停。
截止收盤，滬指收報2654.88點，漲0.93%，成交額1896億;深成指收報7963.66點，漲1.68%，成交額2660億;創業板收報1392.05點，漲1.70%，成交額813億。
從盤面上看，創投概念股、殼資源概念股持續受追捧，市場賺錢效應爆棚;文化傳媒、福建自貿區、殼資源、ST板塊、證券等板塊漲幅居前。
截至滬深股市收盤，滬股通淨流入13.77億，深股通淨流入12.97億;其中，滬股通中資金流入最多的是太平洋(601099-CN)，淨流入2.28億;資金流出最多的是中國太保(601601-CN)，淨流出1.17億。深股通中資金流入最多的是二三四五(002195-CN)，淨流入2.24億;資金流出最多的是新光圓成，淨流出3.48億。