【永豐期貨】台指選擇權盤前－台股觀望氣氛濃厚 量能萎縮至4月以來最低

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 21 點至 9812 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 19.21 點，電子期逆價差縮至 - 0.48 點，金融期逆價差縮至 - 2.94 點。現貨部分，三大法人賣超 2.39 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2849 口至 11013 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5094 口至 37805 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2436 口至 - 1357 口。

週五美股全面下跌收黑，不過週一電子盤反彈上漲，減低對亞洲股市之衝擊，加權指數開低後隨即反彈回到平盤之上，不過上方 5 日線反壓橫阻，加上量能略顯低迷，多方追價信心薄弱，盤勢大抵維持在平盤附近整理直至收盤，盤面上權值股漲跌互見，前 50 大權值股中有 9 家都收於平盤，而漲跌幅度普遍也多落在 1% 以內，終場加權指數上漲 1.2 點或 0.012%，收在 9831.21 點，成交量能大幅縮減 120.9 億至 906.68 億，創今年 3 月 31 日補班日以來最低成交量，也顯示多空觀望氣氛濃厚。技術面觀察，週一日 K 開低走高以短紅棒帶上下影線收於平盤附近，目前上方面臨小型島狀反轉缺口加上 5 日線反壓，日 KD 指標轉為死亡交叉向下，顯示指數此波反彈動能已趨緩，若本週指數未能再帶量上攻，隨著 10 日線扣抵值墊高將更不利指數上行。

選擇權分析

今天 11 月選擇權未平倉最大量的支撐壓力區由 9000~10200 縮窄至 9000~10000 點，上檔區壓力向下壓縮。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 小幅升至 1.05，籌碼面還是趨於中性。第二週買權平均隱含波動率由 16.70% 升至 21.10%，賣權平均隱含波動率由 16.26% 升至 22.71%，因此市場態度偏向多空觀望，而壓注短天期選擇權買方的情緒增溫。

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