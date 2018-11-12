【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

擔憂全球經濟成長放緩，同時美國通膨數據強勁，將支持聯準會持續升息，美股上週全面收低，衝擊台股早盤跳空下跌失守 9800 點，不過電子三雄隨即拉升，帶動指數由黑翻紅，不過大立光隨後走跌，鴻海壓回平盤，台股在台積電及傳產股支撐下收盤小漲 0.01%。

《國際金融市場焦點分析》

週末中國證監會、財政部、國資委聯合發布《關於支持上市公司回購股份的意見》，對股份回購和再融資都進行了部分鬆綁，不過今日滬深兩市依舊小幅低開，隨後殼資源以及中小創領先大漲，上週回調的券商股今日也止穩反彈，帶領指數逐步震盪走高，午後汽車整車板塊拉升，白酒及銀行板塊也縮小跌幅甚至翻紅，創業板收盤大漲 3.47%，上証及深証指數漲逾１％。

《國際商品市場焦點分析》

美國豁免中國、印度等國進口伊朗原油，加上俄羅斯、美國及沙烏地阿拉伯原油生產量創下近期以來新高，市場擔憂原油供給將出現過剩，此外，EIA 月報亦調降明年原油需求，及下調明年原油預估價格，在眾多利空消息影響下，導致原油創下 34 年以來最長連跌紀錄，WTI 原油及布侖特原油期貨週五分別下跌 0.79%、0.67%。

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