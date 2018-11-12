大成鋼前三季獲利大增4.3倍 EPS 4.82元

中美貿易戰下的贏家大成鋼 (2027)，第三季獲利維持高檔，EPS 1.7 元，累計前三季稅後淨利 47.42 億元，較去年同期大增 4.3 倍，EPS 為 4.82 元，創下歷史新高，法人預估，第四季因假期較多，預估業績將較前一季下滑，儘管第四季因增資股本變大，全年 EPS 仍將挑戰 5.5-6 元。2017 年底美國對中國鋁合金板啟動反傾銷調查，今年更進一步啟動「232 條款」措施，對所有進口美國的鋼鐵製品增加 25% 的關稅、鋁製品增加 10% 的關稅，在供給不足下，美國市場嚴重缺貨，價格高漲，而大成鋼掌握南非、印度、印尼等重要料源，成為這一波的重要受惠者。



看好美國鋁板市場，大成鋼在 10 月宣布收購美國鋁業旗下 ARCONIC(NYSE:ARNC)位於美國德州的特克薩納卡 (Texarkana) 子公司的全部資產，總交易金額 3.5 億美元，預計 2019 年第二季起將可開始提供每月 1.1 萬噸的供應量。過去大成鋼在鋁捲板已掌握通路、進口，此收購案後，在反傾銷、貿易戰中將轉變為被保護的戰略作用，在市場更將擁有絕對價格主導權。



大成鋼公布，第三季合併營收 212.41 億元，稅後淨利 16.91 億元，每股盈餘 1.7 元。累計前三季合併營收 646.08 億元，稅後淨利 47.42 億元，較去年同期的 8.92 億元大增 4.3 倍，EPS 為 4.82 元，也遠高於去年同期的 1.05 元，創下歷史新高。



目前美國市場鋁板價格仍居高不下，大成鋼第四季營運可望維持高檔，不過，因假期較多，預估業績將較前一季下滑，儘管第四季因增資股本變大，全年 EPS 仍將挑戰 5.5-6 元。