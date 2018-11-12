富驛-KY二筆業外挹注+本業獲利面回穩 全年有望虧轉盈

連鎖飯店業者富驛 - KY(2724-TW) 在第 2 季成功轉盈後，由於第 3 季還有處分資產認列業外收益，法人看待可望連 2 個季度獲利，而富驛董事長鍾聲揚今 (12) 日也指出，目前兩岸共 8 個直營據點本業一直在改善當中，隨著第 2-3 季表現持穩，第 4 季若本業能維持穩健賺錢，全年有機會終結連 3 年虧損轉盈。

富驛第 2 季轉為獲利，主要是處分中國表現較差的一個據點，第 3 季則因當地政府徵收再處分另一個據點，將有補償金認列。

目前富驛在中國除了 20 餘個加盟據點外，主要的 5 家直營旅館 (上海、蘇州、南京各 1 家以及北京 2 家) 多是獲利狀態，且占總獲利的 6 成，表現穩健。

而在台灣，富驛擁有台北、台南和高雄 3 館，儘管台灣獲利面較往年稍微差一點，但在過去一年的經營權訴訟產生的費用認列過後已逐漸回穩。

鐘聲揚強調，目前 8 家直營據點今年以來平均住房率有 70%，甚至有的分館可達 80%，東南亞來客和港澳客分別占有 30%，隨著自由行需求持續熱絡，看好本業表現。

而未來大股東新加坡富麗華飯店集團甚至不排除整合集團資源和富驛，共同發展中國一代一路沿線的住房市場，鐘聲揚重申「不會下櫃」。

由於景氣不佳，市場上已出現許多旅館標的，鐘聲揚也表態富驛不排除在合適的時間點和地點將經營觸角延伸至兩岸之外的海外市場。

另外，鍾聲揚透露，由於新加坡富麗華成功穩住了經營面，最新取得的銀行融資利率較過去水準下降，每年約可省掉 500 萬元利息支出，也就是約減掉 30% 的利息，有助未來獲利表現進一步提升。