陸股開低走高 上證指數收漲逾1% 創業板指數漲幅近3.5%

大陸 A 股今 (12 日) 雖然低開，但在市場人氣加持之下，權重題材活躍，兩市逐漸上行。午後漲勢再起，終場上證指數收漲 1.22%，報 2630.52 點；深成指報 7832.29 點，漲幅更達 2.40%；創業板指數報 1368.79 點，漲幅 3.47%。

以類股來看，陸股各類股均呈現上漲，殼資源、創投概念股領軍，汽車整車、環保、ST、國產軟體等類股均有不小的漲幅，白酒、銀行類股的漲勢相對偏弱。「妖股」恆立實業以漲停做收，是近 13 日以來第 12 根漲停。

上證指數走勢 (圖表取自 Google)

消息面上，政策監管高層仍持續施放利多。愛建證券指出，國內政策如股權質押、民營企業融資、以及庫藏股政策等等，不斷推出利多政策推出，有助於緩解目前市場的主要壓力，不過國際環境的不確定性沒有明顯改善，預計未來依然會對市場產生影響。

愛建證券認為，整體來看多空力量均衡，略微偏樂觀，在沒有明顯外力作用下，市場預計會在目前區域來回，由中短期看，可以適當樂觀，選擇受益於近期政策的行業和個股。

申萬宏源指出，短期行業「政策底」顯現的產業，如太陽能風電、遊戲、5G，以及創業板為代表的民企龍頭，均已見到較大漲幅，股價修復可以暫告一段落。短期市場可能有所反覆，但展望中期，政策回暖的大方向已經確立，可能出現更樂觀的政策預期。

方正證券認為，大盤轉折底一個特徵就是，不懼怕指數底部大幅震盪，不懼怕藍籌股調整，題材股率先走出獨立行情，形成底部賺錢效應，近期的市場特徵恰是如此。

方正證券指出，上週代表價值投資的上證 50 指數，週跌幅 4.27%，但代表全市場的中證 1000 指數表現遠強於其它指數，週跌幅僅 0.07%。漲停股成片，連續漲停個股不斷出現，無論大盤漲跌，市場賺錢效應不減，盤口特徵與 2012 年底有異曲同工之處。