中國證監會今日核發兩家IPO批文 上周曾暫停發放

中國證監會周五公告稱，核發兩家 IPO 批文。證監會在公告中稱，按法定程序核准青島海容商用冷鏈股份有限公司，湖南宇晶機器股份有限公司的首發申請。

本周五的 IPO 核發市場高度關注。上周證監會沒有發布 IPO 批文，引發了市場的猜測，有聲音稱 IPO 暫停。而在周二，原本三家首發的企業中，有 1 家在周一晚間被取消審核，理由是尚有相關事項需要進一步核查。另外兩家企業，康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司和鞍山七彩化學股份有限公司順利過會。

按照慣例，證監會核發批文均在周五盤後，且近一個月，下一周的發審會安排也多在前一周的周五晚上公布，根據發審會規則，證監會需在召開發審會的 5 天前公布參會發審委委員和待審企業。

所以要觀測 IPO 發審動向，本周五盤後時間點較為關鍵。

據券商中國記者統計，自 2017 年 10 月 17 日本屆發審委上任，截至目前，第十七屆發審委共計審核了 254 家擬上市公司，147 家企業通過審核，過會率為 58%。被否企業 89 家，暫緩表決或取消審核企業 18 家。

目前證監會尚未發布官方消息，回應 IPO 批文暫停一事。業內人士表示，證監會暫緩批文一周，釋放了監管層穩定市場呵護市場的意圖。實際上，在此前證監會就有意調整了 IPO 的發行數量和規模，這與提高上市公司質量、鼓勵庫藏股和併購重組，與鼓勵價值投資、引導增量資金入市，多措並舉緩解股權質押風險等政策一道，構成了近期資本市場系統性工作的各個組成部分。

本輪 IPO 重啟可以追溯到 2015 年 11 月，為了兼顧資本市場服務實體經濟、提升直接融資比重的目標和市場平穩健康運行的現狀，證監會通過調節 IPO 數量和融資額度實現 IPO 發行常態化。

最近兩三個月，受中外經濟因素等方面影響，股市震盪下行，監管層按照市場的動態變化，減少了 IPO 批文下發數量，融資額也大幅降低，單周曾出現過發布一家批文、僅個位數融資額的先例。這一方面體現了監管政策及新股改革創新步伐根據市場變化不斷調整，以應對我國資本市場不夠成熟、一些體制機制性問題仍待解決、一些投資理念仍待革新的舊疾；另一方面，能夠安撫投資者情緒，避免二級市場出現更大的非理性波動。