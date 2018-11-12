【異動股】創投概念股繼續活躍 弘業股份(600128-CN)等多股漲停

今日早盤，創投概念股繼續活躍，弘業股份(600128-CN)、長源電力(000966-CN)、市北高新(600604-CN)、南紡股份(600250-CN)、杭鍋股份(002534-CN)、北緯科技(002148-CN)、海泰發展(600082-CN)、民豐特紙(600235-CN)等多股漲停，京投發展(600683-CN)、新朋股份(002328-CN)等漲逾6%;而上海三毛(600689-CN)、九有股份(600462-CN)跌逾4%，創業黑馬(300688-CN)跌逾3%。

消息面上，上週創投板塊持續表現亮眼，弘業股份等多隻創投概念受到資金關註。目前上海及海南股交中心已設有科創板，但本次科創板在上交所設立是首提，科創板定位面向具有高成長性的一定規模的科技型/創新型企業。財政部、證監會、上交所紛紛表態將積極抓緊完善製度規則安排或優惠政策，創投機構在創新型企業的成長過程中將起到重要的作用，同時試點註冊製也將豐富創投資金退出渠道，有助於創投企業縮短投資期限，提高收益兌現，但有分析機構認為投資者管理、上市門檻等製度細則的設定是影響創投資金能否順暢退出的關鍵，對行業收入的改善程度如何還需待具體細則落地。