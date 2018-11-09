香港壹傳媒賣樓救財務 台壽砸17.9億買蘋果日報、壹電視2大樓

香港壹傳媒今 (9) 日下午突然在港交所停牌，宣布出售台灣《蘋果日報》、《壹電視》位於台北市內湖區的 2 棟大樓，最後被中信金 (2891-TW) 旗下的台灣人壽以新台幣 17.9 億元購入，該棟大樓購入後，將採售後回租，且只是純不動產投資，不會投資該媒體，以符合「媒金分離」。

壹傳媒今天下午突然在港交所停牌，依據該公司公告停牌理由是與公司「一項潛在的非常重大出售事項的公告」有關。

而中信金接著發布重訊，旗下台灣人壽以 17.9 億元，買下壹傳媒在台北市內湖區舊宗路的大樓，而該棟大樓就是台灣《蘋果日報》跟《壹電視》所在的大樓，而且是兩棟一起買，標的購入後，將採售後回租方式，租金收益率符合主管機關規定，將為台灣人壽帶來長期的穩定收益，該交易案將於壹傳媒特別股東會 (EGM) 通過與取得相關主管機關核准後進行。

這兩棟樓是 2001 年壹傳媒創辦人黎智英來台創辦《蘋果日報》跟《壹週刊》時，用約新台幣 3 億元所買下，此次壹傳媒賣樓，傳出與債務惡化有關。

壹傳媒近年業績不佳，債務明顯受到壓力，截至 2018 年 3 月底止年度虧損 4.76 億元港幣 (約 18.7 億新台幣)，較 2017 年全年的 3.93 億港幣 (約 15.44 億新台幣) 虧損進一步擴大 21%，且未來 6 年內到期償還的銀行借貸高達 4.85 億港幣 (約 19.05 億新台幣)。