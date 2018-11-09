中期選舉難結束美國分化

執筆時，美國中期選舉尚未有結果。一般估計，共和黨可維持在參議院的輕微多數；但在眾議院卻沒法維持多數黨地位，民主黨有機會對特朗普今後的施政起更多的制約作用。

如果結果真是這樣，就顯示特朗普當選後，雖做了很多貌似成功的政績，但並未能令美國人全面認同他的施政方向，不想美國全面向右轉的人仍相當多；即是說，美國社會仍會十分分化。

這種分化主要表現在本土利益與人文價值的衝突上。特朗普是本土優先派，為了令美國再次強大起來，他認為美國應放棄一貫主張的人文價值；為了集中力量扭轉美國走向衰落的趨勢，美國應該收回過去對國際的承擔，把自己肩負的國際責任降到最低。

為此，特朗普退出巴黎氣候協議，退出跨太平洋伙伴協議，退出伊朗簽定的核協議。此外，他又要求盟友承擔更多軍費開支，並限制盟友與美國不喜歡的國家交往。他以排斥難民的方式，企圖令選民相信，他才最代表美國的本土利益。他狂妄自大，隨時出爾反爾，憑著美國仍然佔優的實力地位，逼使其他國家都得就範。

然而，他這種做法完全違背了二次大戰以來，西方一直在搭建的全球秩序。這個全球秩序建基於一套普世的個人主義人文價值觀。這包括：每個人的生命、自由、私產都應得到最基本的尊重。這是基本人權，不容其他人，包括政府隨便剝奪。而保障這些基本人權的最佳方法，是在國家層面推廣民主與法治，在國際層面推廣自由貿易與和平競爭。很多國際組織與國際協議都是在這種價值觀之上建立起來的。如果沒有這套秩序，世界就會有很多磨擦，甚至出現戰爭。

當美國的大國地位相對穩定時，美國國內的精英分子都認為美國有責任去推廣這套價值觀，以維持國際秩序。但近年中國崛起得太快，且發展的模式又與西方不一樣，遂令特朗普一幫右派覺得，若不先令美國再次強大起來，即使四處宣揚普世價值，最終亦會被中國顛覆。所以他們主張先維持美國的實力地位，其他的價值觀可以暫且不管，以免變成再次強起來的負累。

然而，由民主派領導的自由精英分子卻不是這樣看，他們認為特朗普的做法，足以動搖自由世界的基本秩序，因為如果連美國也不尊重普世價值，世界將無以為立，必然會陷入混亂。他們擔心，特朗普的壞榜樣會被極權國家利用。令極權國家也可以在國族利益的旗幟下，不理人權、自由、民主、法治。所以，他們視特朗普為西方自由系統的最大威脅，認為特朗普不但不能令美國強起來，而且令美國陷入災難。是以民主黨人號召美國人民在這次中期選舉中不要支持共和黨，以阻止特朗普把美國引入歪路。

不過，照目前選情來看，美國國內仍是十分分化。未有一派可以掌握絕對優勢。若果這種情況持續，美國力量就無法凝聚，美國要再次強起來就不那麼容易。