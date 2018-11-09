【華冠投顧】賴昇楷：反彈行情來到十字路口 下周台股最可能怎麼走?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

本週二 (11/6) 昇楷提醒台股開始出現「籌碼安定度轉差」、「大盤委賣張數偏高」、「成交量放不出來」的現象，即使之後兩日藉由美股利多拉高甚至一度挑戰萬點關卡，這樣的劣勢結構卻仍不見改變，因此今日一遇國際股市回檔失去利多加持，整個盤勢便撐不住過重的賣壓而大跌，終場大盤 - 115 點回測月線，OTC 指數 - 0.1%。

前兩日提到台股上攻無量是多頭的一個敗筆，因為缺乏換手會使上檔偏重的賣壓難以消化，但是今日下跌量縮卻有利於多頭的防守（由本波金融股強彈，今日更強拉下影線守住大盤月線可得知），然而在上檔賣壓遲遲不見消化、下檔護盤仍見積極的膠著結構下，今日已隱隱透露出多空攤牌之跡象，亦即從 9400 點開始啟動的反彈行情，至今已經來到了十字路口，究竟下週台股要繼續往北漂？還是向南移？ 讓昇楷領先市場告訴你，歡迎加入 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文，祝福大家先知先覺賺大錢。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以生技族群最為整期，《4142 國光生》漲停帶動《6499 益安》、《4152 台微體》、《6523 達爾膚》、《1789 神隆》、《1786 科妍》... 跟進反彈；被動元件族群《2492 華新科》雖然強拉尾盤，但帶動《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》跟進幅度有限；矽晶圓族群情況差不多，由《6182 合晶》、《3016 嘉晶》負責拉尾，但《5483 中美晶》、《6488 環球晶》、《3532 台勝科》跟進幅度亦有限。

弱勢股則有蘋概《4915 致伸》、《6153 嘉聯益》、《3008 大立光》、《2313 華通》...，LED《2448 晶電》持續破底。

＜避開個股＞

蘋果 iPhone 砍單傳聞持續延燒，法人陸續下修 iPhone 出貨量以及相關供應鏈目標價，除了面臨基本面的窘境外，多數蘋概股的線形也極度弱勢，因此蘋概股依舊是當前最需要防範風險的族群。

包括《2317 鴻海》、《3008 大立光》、《4915 致伸》《3008 大立光》、《6153 嘉聯益》、《6147 頎邦》、《4938 和碩》、《2439 美律》、《6269 台郡》、《4912 聯德控股 - KY》、《6121 新普》、《4943 康控 - KY》、《3406 玉晶光》、《2313 華通》、《2474 可成》、《4958 臻鼎 - KY》... 等，多方操作宜暫且避開甚至可著墨空方操作。

＜鎖定個股＞

近日「多方口袋名單」包括《3596 智易》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《2376 技嘉》、《3059 華晶科》、《8936 國統》、《3360 尚立》、《8341 日友》、《5243 乙盛 - KY》、《4927 泰鼎 - KY》... 等，表現仍普遍強於大盤，但因大盤反彈至今賣壓漸漸加重且遲遲不見消化，加上台股成交動能也明顯不足，因此多方操作已不能和十月底一樣可以勇於追價，後市若見量縮回測支撐不破，再採取低接的操作方式。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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