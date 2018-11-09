【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國聯準會宣布利率維持不變，使得昨日美元再度轉強，市場擔憂資金外移，亞股普遍走弱，台股同步受到影響呈現下跌，加上 iphone 銷售量下修問題持續發酵，導致蘋概股走勢疲弱，導致今日台股下跌 115.3 點，跌幅 1.16%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 139.49 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美聯儲維持利率不變，在勞動力市場繼續增強，以及通膨持續升溫下，重申將進一步升息，隔夜美股受到衝擊下跌，今日亞股也跟隨下挫，若香港跟進 FED 調升利率，將導致香港地產及金融業出現資金緊俏情況，恆生指數今日因此開低走低，A 股方面，銀行及保險等金融權重領跌大盤，雖然券商股一度拉升護盤，不過效果不大，指數於午後進一步擴大跌，恆指跌逾 2%，A50 跌幅達 3%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週三的原油庫存報告利空持續發酵，美國原油庫存連 7 週上升，同時美國產量從一週前的每日 1120 萬桶猛增至創紀錄的每日 1160 萬桶，加上歐盟委員會下調了歐元區經濟成長預測，使得市場擔憂貿易戰將使得全球經濟放緩，進而衝擊原油需求，WTI 期貨再創波段新低，朝 60 美元邁進；USDA 公布月報，玉米雖然全球庫存大增，不過美國產量及期末庫存同步調降，期價震盪收高。

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