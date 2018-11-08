【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國期中選舉結過大致底定，短期不確定因素消除，帶動市場風險偏好回升，推動昨日美股四大指數同步上漲，帶動台股呈現上揚格局，不過受到市場擔憂蘋概股營運動能問題影響，導致蘋概股走勢疲弱，使得台股漲幅收斂，收盤台股上漲 0.37%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 42.53 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國期中選舉大致底定，在共和黨奪得眾議院影響下，將於短期推動美股總統川普專心緩和美國內部政黨意見分岐問題，市場預期在美國內部問題仍未解決下，美國對於中國貿易問題在短期仍將偏向和緩，加以中國公佈進出口數據大幅度優於市場預期，帶動上證指數及 A50 指數早盤上漲，不過受到前波大漲的券商股漲多拉回影響，導致上證指數及 A50 指數同步由紅翻黑轉為下跌。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 昨日公佈能源週報，原油庫存增加 578 萬桶，高於市場預期的 243 萬桶，顯示目前煉油廠對於原油需求仍呈現偏弱，導致原油庫存出現增加，加上美國原油生產量再度創下新高影響，導致昨日 WTI 原油及布倫特原油期貨同步下跌，不過受到 OPEC 表示明年將有望維持減產，緩和明年供給影響，帶動昨日 WTI 原油及布侖特原油期貨跌幅收斂。

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