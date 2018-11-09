【異動股】銀行板塊持續下挫領跌 工商銀行(601398-CN)大跌超3%

今日早盤，銀行板塊低開後持續下行，招商銀行一度跌3.7%，工商銀行、農業銀行、建設銀行均跌超3%，深成指一度跌0.7%，創業板一度跌0.5%。

截止發稿，滬指跌0.82%報2613.43點，上海銀行(601229-CN)跌4.13%報11.62元，寧波銀行(002142-CN)、招商銀行(600036-CN)跌超3%，工商銀行(601398-CN)、農業銀行(601288-CN)、建設銀行(601939-CN)均跌超3%，平安銀行(000002-CN)、興業銀行(601166-CN)等多隻銀行股跌超2%，中國銀行(601988-CN)跌1.91%報3.6元。

消息面上，昨日郭樹清稱，初步考慮對民營企業貸款要實現“一二五”的目標，三年後新增公司類貸款一半給民企。此外，郭樹清表示，近期有幾項措施，各方比較關註。一是按照“資管新規”和“理財新規”相關要求，《商業銀行理財子公司管理辦法》已公開向社會徵求意見。目前反應整體積極正面，本月下旬將正式發佈，預計將可調動更多理財資金用於支持民營企業。二是對出現股票質押融資風險，特别是面臨平倉的民營企業，在不強行平倉的基礎上，“一戶一策”評估風險、製定方案，採取補充抵質押品等增信方式，穩妥化解其流動性風險。總體情況看，銀行業金融機構目前都能穩妥處理股權質押風險，沒有出現平倉踩踏。三是充分發揮保險資金長期穩健投資優勢，允許保險資金設立專項產品參與化解上市公司和民營企業股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管。目前已有3隻專項產品落地，規模合計380億元。