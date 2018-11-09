中國10月份PPI同比上漲3.3%

據國家統計局11月9日公佈數據顯示，2018年10月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲3.3%，環比上漲0.4%。工業生產者購進價格同比上漲4.0%，環比上漲0.7%。1-10月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲3.9%，工業生產者購進價格上漲4.5%。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比上漲4.2%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約3.18個百分點。其中，採掘工業價格上漲12.4%，原材料工業價格上漲6.7%，加工工業價格上漲2.5%。生活資料價格同比上漲0.7%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.16個百分點。其中，食品價格上漲0.9%，衣著價格上漲1.2%，一般日用品價格上漲1.0%，耐用消費品價格下降0.1%。

工業生產者購進價格中，建築材料及非金屬類價格同比上漲9.6%，燃料動力類價格上漲9.4%，黑色金屬材料類價格上漲5.6%;有色金屬材料及電線類價格下降1.7%。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格環比上漲0.6%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.40個百分點。其中，採掘工業價格上漲2.8%，原材料工業價格上漲0.9%，加工工業價格上漲0.2%。生活資料價格環比持平。其中，食品價格下降0.1%，衣著價格上漲0.3%，一般日用品價格上漲0.2%，耐用消費品價格下降0.2%。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格環比上漲1.7%，建築材料及非金屬類價格上漲0.9%，黑色金屬材料類價格上漲0.8%，有色金屬材料及電線類價格上漲0.7%。