路透測算人民幣中間價料開在6.9323元附近 逆周期影響100點

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的人民幣匯率形成機制測算，人民幣兌美元中間價周五預計會開在6.9323元附近，較上日貶值約160點。

上日人民幣兌美元即期收報6.9285元，而中間價則為6.9163元。根據定價機制，今日中間價變動中，有122點下跌反映市場供求影響，另有138點下跌反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數；還有100點上漲反映的是“逆周期因子”影響。

路透測算的上日人民幣兌美元中間價為6.9209元，和外匯交易中心公布的實際值偏差46點。上日路透根據CFETS公布的中間價測算，人民幣匯率CFETS指數、參考SDR（特別提款權）籃子指數和參考BIS(國際清算銀行)籃子指數分別為92.34、92.33和95.98。

2016年2月以來中國初步形成“收盤匯率+一籃子貨幣匯率變化”的人民幣對美元匯率中間價形成機制，2017年2月將中間價對一籃子貨幣的參考時段由24小時調整為15小時，5月底外匯市場自律機制匯率工作組在中間價報價模型中引入“逆周期因子”。

在2018年初中國央行建議各報價行“可以調整”報價模型中的“逆周期系數”，使其恢覆中性；6月起人民幣快速下跌，市場貶值預期再起，8月24日央行宣布重啟逆周期因子。

路透上海11月9日