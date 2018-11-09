平安好醫生(01833-HK)與聯合醫務(00722-HK)訂立業務合作協議

平安好醫生(01833-HK)公布，該公司與聯合醫務及鄭和就各方的業務合作及協助訂立業務合作協議。

根據業務合作協議，該公司、聯合醫務及鄭和同意並承諾相互合作及協助，其範圍包括該公司將受益於聯合醫務的全科醫學針對性學習和發展(GOLD)培訓計劃(www.goldgptraining.com)，進一步提高其醫生的諮詢及臨床技術，使該公司能夠通過該公司的平台提供高質量及被國際認可的醫療╱健康諮詢╱門診服務。

由聯合醫務培訓並通過GOLD培訓計劃評估標準的醫生將能夠參與該公司的電話醫療諮詢團隊，通過該公司的線上平台為更多客戶提供高效、優質的服務。憑藉聯合醫務在北京、上海及大灣區(包括香港)的社區醫院╱中心網絡及資源，該公司將能夠進一步展示及加強其閉環業務模式，為其客戶提供更多線下選擇，尋求優質的公共及私人線下基層醫療服務的面對面諮詢。線下基層醫療中心╱診所亦將受益於該公司具備的技術，用於通過移動設備進行諮詢前管理及諮詢後跟進，使基層醫療診所能夠轉換及開發新型的O&O(線上及線下)客戶。

聯合醫務將與該公司合作，根據世界家庭醫生組織全球實踐認證標準推廣及尋求基層醫療診所的認證。該公司與聯合醫務亦將合作共同物色更多臨床健全的優質門診診所，為其線上客戶提供服務，並為該公司的線上客戶無縫提供線下諮詢╱門診服務。與此同時，聯合醫務將成為鄭和及該公司在香港的二次診療意見戰略合作夥伴。聯合醫務為獨立第三方，並非該公司關連人士。