聯想集團擺脫頹勢？ 楊元慶：個人電腦及智能設備業務成未來增長動力

全球最大的個人電腦供應商聯想集團（00992-HK）公佈了截至2018年9月30日止的2019財年中期業績。在個人電腦收入增長及盈利改善的帶動下，業績持續改善，今早股價上漲，午後更到達全日高位5.93港元，其後隨大市回調，收報5.55港元。

截至2018年9月30日止的6個月，受數據中心業務集團收入強勁增長帶動，聯想上半財年收入同比增長16.2%至252.93億美元，毛利同比增長15.1%，至34.26億美元。

由於對三費（銷售及分銷費用、行政費用及研發費用）的有效控製（三費合計同比增長0.7%），經營溢利大幅提高至4.7億美元，相比上年同期隻有8200萬美元。純利為2.45億美元（上年同期：6700萬美元），但是值得註意的是，聯想在期内錄得金額頗大的公允值變動收益、與出售有關的收益以及匯兌虧損（上半年中美貿易爭端導緻人民幣匯率波動，淨匯兌虧損淨額大增3.4倍，達5932萬美元。聯想宣派中期息每股0.06港元，與上年同期持平。

半年財務業績

但是，如果扣除非經常性款項，第二財季的業績似乎沒有看到的理想。第二財季收入按年增長13.8%，至133.8億美元。毛利按年增長11.3%，至17.94億美元，經營溢利高達2.9億美元（上一年第2季：8800萬美元），季度純利為1.68億美元，較上年同期增長21.1%。

當前聯想劃分了兩個主要業務部門，其一為智能設備集團，包含佔收入比重高達87.5%的個人電腦和智能設備，以及移動業務（即早前收購的摩託羅拉手機業務），另一個為數據中心業務。上半財年，智能設備收入維持雙位數增長，經調整稅前溢利大增143%。而數據中心業務收入增長顯著，稅前虧損也縮小至1.23億美元（上年同期為虧損2.75億美元）。

根據統計機構IDC的報告，包括富士通的貢獻在内，聯想於第三季（即2018年6月至9月，聯想的第二財季）的個人電腦付運量為1615萬台，同比增長5.8%，超越惠普成為全球第一大個人電腦供應商，市場份額為24%，惠普的市場份額為22.8%。值得留意的是，期内聯想的北美個人電腦業務得到了改善。

移動業務方面，中國以外的移動業務以及全球的摩託羅拉品牌業務實現運營收支平衡；而在中國市場的虧損也顯著縮小。上半財年移動業務的稅前虧損為1.46億美元，前一年為3.37億美元。

數據中心業務增長顯著，上半財年收入同比增長63%，至31.73億美元。第二財季，數據中心收入增長58.2%，至15.44億美元，稅前虧損大幅下降53.8%，至6000萬美元，相較上年同期的虧損額高達1.31億美元。

聯想集團主席及首席執行官楊元慶對業績也表示滿意，併在其個人微博上指出，聯想已進入強勁而可持續增長的發展階段。他相信，通過踐行明顯的願景和清晰的轉型戰略，聯想將以強大的執行力，繼續實現更強勁的業績增長。

楊元慶其後在電話會議上也表示，因集團核心業務基礎強勁，加上旗下摩託羅拉手機業務在中國以外業績有改善，對下半年持續增長非常有信心。而個人電腦及智能設備業務將是集團未來的主要增長動力, 併會努力保持行業的領先位置。

聯想似乎正踏入復蘇之路：個人電腦業務改善；移動業務似有好轉，8月時宣佈推出全球首款可升級至5G的手機，但貢獻和盈利仍有待驗證；數據中心業務收入強勁增長，虧損也不斷縮小。股價從低位緩慢回升。然而，中美貿易戰陰雲尚未散去，聯想能否否極泰來？拭目以待。