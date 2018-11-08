〈LINE智慧入口〉啟動歷年在台最大規模徵才 三大事業體共釋出250個職缺

LINE 今 (8) 日舉辦「LINE CONVERGE 2018」記者會，LINE 台灣總經理陳立人表示，LINE 在台三大事業體將釋出 250 個職缺，又以「LINE 台灣研發中心」對工程師徵才需求最熱絡，金融科技、產品企劃與電商團隊皆積極擴大中，預計明年底 LINE 在台灣的團隊人數將翻倍成長。此外，LINE 購物部分，開拓跨境電商將是下階段重點工作。

LINE 今日宣佈歷年在台最大徵才規模，LINE 台灣總經理陳立人今日表示，LINE 在台三大事業體 LINE 台灣、LINE Pay 台灣與 LINE Financial 台灣，共釋出 250 個職缺，其中，招募缺口最大的為「LINE 台灣研發中心」各種專長的工程師，包含自然語言分析專家、數據科學家等。

除 LINE 台灣研發中心外，陳立人表示，金融科技、產品企劃與電商團隊皆積極擴大中，預計明年底 LINE 在台灣的團隊人數將翻倍成長，未來不僅為台灣在地貢獻服務與業務，也將透過 LINE 國際網絡將成果輸出至其他市場，盼能運用 LINE 的國際資源扶植台灣人才，且借助優秀人才之力，一同推動台灣產業的創新。

LINE 購物部分，從今年 1 月至今已在台上線 11 個月。LINE 台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣表示，目前平台電商夥伴 20 家、品牌電商夥伴 370 家、中小企業夥伴 1300 家、跨境電商夥伴則有 1 家，10 月時「PChome24h 購物」也正式進駐 LINE 購物，11/1 起將針對雙 11 購物季推出 LINE Points 高回饋賺點活動。

顧昌欣表示，目前 LINE 購物已涵蓋平台電商、品牌電商及中小企業，開拓跨境電商夥伴將是下一階段的重點工作，也將積極思考，如何協助台灣電商夥伴走向日本、泰國、韓國等海外市場，達到全球買、全球賣的目的。

LINE 購物明年將著重發展「生活消費電商」與「旅遊電商」兩大重點領域，分別推出「LINE 酷券」以及「LINE 旅遊」兩大全新服務。「LINE 酷券」是由原先的「LINE 禮品小舖」轉型而成，定位為生活消費第一站，結合「送禮、兌點、訂位」三大服務，合作商家包含連鎖通路、大型百貨、量販超市等，全台共有 1.5 萬個使用據點。