恒立實業(000622-CN)實現11連板 帶動ST板塊持續爆發逾20股漲停

近期，受“摘星脫帽”窗口期臨近，併購重組新政利好消息以及長航5重新回歸A股刺激，ST板塊從10月下旬以來數次集體井噴;殼資源概念受市場熱捧，相關股票價格短期内大幅飙升。

11月8日，恒立實業(000622-CN)高開高走再收漲停報7.36元，至此，該股已連續11連板漲停，打破了今年由萬興科技、亞夏汽車保持的九連板紀錄，成為“新妖股”。

值得一提的是，隨著連板次數增加，恒立實業的市值已由約10億元激增至現在近30億，其當初被視作“殼資源”的小市值特徵已不存在，“炒殼”悖論顯露無遺，風險卻在快速累積。此外，據查，在恒立實業近10天的交易中，個人投資者買入佔比為95%左右，機構投資者買入佔比不超過5%。在上述個人投資者中，遊資超大戶或大戶買入佔比近60%，中小散戶買入佔比近38%。

有市場人士分析道，據觀察，近期炒作恒立實業的席位，持股時間平均為1至2天，短線交易特徵明顯，部分還是曾參與樂視網、中弘股份等熱門股票炒作的“熟面孔”。

由於受到恒立實業(000622-CN)11連板提振效果，今日低價股、殼資源、ST板塊等概念股盤中持續爆發，ST板塊包括*ST中絨(000982-CN)、*ST毅達(600610-CN)、*ST羅頓(600209-CN)、*ST凡谷(002194-CN)、*ST凱迪(000939-CN)、ST昌魚(600275-CN)等逾20股漲停，光洋股份(002708-CN)、獐子島(002069-CN)、大連友誼(000679-CN)等低價股也紛紛拉升。