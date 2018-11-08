美股盤中─ 期中選舉後 股市上漲 道瓊大漲360點

美國期中選舉結果接近預期，不確定疑雲消退，美國股市週三廣泛上漲。道瓊大漲 360 點。

民主黨贏得眾院控制權，共和黨則保住參院多數席位，國會形成分治。投資人認為該結果屬利多，因華盛頓僵局有助支撑市場。投資人預期川普對企業友善的政策將能持續。歷史上，當國會出現分治，股市會強勁上漲。

台北時間 01:36

道瓊工業平均指數上漲 358.84 點或 1.40% 至 25993.85。

Nasdaq 指數上漲 154.08 點或 2.09% 至 7530.04。

S&P 500 指數上漲 41.23 點或 1.50% 至 2796.68。

分析師說，選舉結果符合預期，政府政策得以持續，短期內，對股市屬利多。

許多類股均上漲，Caterpillar，高盛，亞馬遜與 Alphabet 股價全數走高。經濟持續成長，且民主黨議員可能緩和川普的貿易戰，支撑了 Caterpillar 股價走高。投資人亦樂觀預期，川普與民主黨議員將在基本建設計畫上合作，Vulcan Materials 與 United Rentals 分別上漲 7.2% 與 1.6%。

科技股上漲，分治的國會可能阻止川普對科技大廠下重手，指責他們太大，對經濟影響亦太大。

貿易方面，分析師說，1 月對中國進一步採取行動，仍是一種風險。此一結果也會增加美國通貨膨脹上升的壓力。

聯準會 (Fed) 將於週三開始舉行為期二天的政策會議。上個月，升息擔憂使得全球股市大幅動盪。市場已反應 Fed 於 12 月再度升息，2019 年還將進一步緊縮信用。

國會分治，國防股亦可望走高。因民主黨議員與川普在國防領域，可能具有共識。民主黨議員已同意提高 2019 年國防部的預算。

金融股受到壓力，因金融業需要進一步放寬管制，在國會分治的情況下，較難放寬管制。

此次選舉結果，將讓川普遭到進一步調查，可能增加股市的波動。

但分析師說，這就是進場點。利多的季節性因素，包括假日銷售強勁，當能支撑股市走高。10 月回檔修正後，創造了買進機會。

