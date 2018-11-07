【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

在全球股市聚焦美國期中選舉結果之際，台股今日在被動元件、矽晶圓以及砷化鎵族群強勢反彈帶領下，穩定投資人信心，配合金融及傳產類股也同步走高，加權指數收盤上漲 0.85%，收復 9900 點整數關卡；籌碼方面，外資於現貨買超 57.55 億，期貨未平倉淨多單增加 3732 口。

《國際金融市場焦點分析》

今日中國股市三大指數以平盤開出，滬指持續於平盤上下震盪，創業板表現相對強勢，隨後在有色及鋰電池板塊發力帶動下，指數震盪走高，近午盤白酒、軍工、5G 等板塊先後異動，帶領三大指數同步上漲，不過午後券商板塊再度跳水，銀行及保險等金融權重也同步走低，指數快速翻黑下挫，另外隨著美國期中選舉結果出爐，日韓股市同步收低，恆生指數則是回吐盤中逾 400 點漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

川普表示他藉由授予８國豁免權以緩和伊朗的石油制裁，是為了控制能源價格上漲，同時伊朗也表示，他們將突破美國的制裁封鎖，繼續出口原油，加上 OPEC + 之前已經擴大增產，使得油市供給過剩的憂慮深化，油價因此持續弱勢，今日凌晨 API 公司公布美國上週原油庫存增加 780 萬桶，遠超出市場預估的增加 240 萬桶，原油期貨價格因此於盤後延續跌勢。

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