港交所(00388-HK)滬深股通平均每日成交金額較第二季的新高減少5%

儘管中美爆發貿易戰的不明朗因素增加、陰霾揮之不去令市況疲弱，加上中國經濟前景放緩，但集團本季度仍然取得相當理想的表現。整體而言，2018年第三季的收入及其他收益較第二季增加1%。雖然現貨市場的交易及結算收入減少，存管、託管及代理人服務費亦出現季節性下跌，但保證金的投資收益淨額、集體投資計劃的公平值收益及聯交所上市費增加足夠抵銷有餘。

2018年第三季現貨市場的標題平均每日成交金額為919億元，較第二季減少14%，另雖然MSCI明晟實施了納入A股的第二階段計劃，滬／深股通平均每日成交金額較第二季的新高減少5%至人民幣194億元，但衍生產品市場2018年第三季的成交量維持平穩，衍生產品合約平均每日成交張數較第二季高出1%。

2018年首三季的收入及其他收益創122.96億元新高，較2017年首三季增加27%，主要是現貨市場的標題平均每日成交金額及衍生產品市場平均每日成交合約張數強勁表現所帶動，以及新上市的衍生權證、牛熊證及首次公開招股數目均創新高，使聯交所上市費上升。

2018年首三季的營運支出較上一年同期增加13%，主要原因包括：增聘人手、年度薪酬調整及浮動酬金增加，使僱員費用增加；新辦公室的樓宇支出上升；以及新資訊技術系統及升級網絡的資訊技術維修支出增加。在目前的經濟大環境下，集團為未來增長而投資於主要戰略項目的同時，繼續採取審慎的成本監控方針。

