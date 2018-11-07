人保(01339-HK)A股網上初步有效申購倍數為683.53倍，高於150倍

中國人民保險集團(01339-HK)首次公開發行A股網上申購情況及中簽率公告，本次發行股份數量為18億股A股。初始戰略配售數量為7.8876億股，約佔發行總數量的43.82%，戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為7.8876億股A股，約佔發行總數量的43.82%。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為7.07868億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70.00%；網上初始發行數量為3.03372億股A股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%。本次發行價格為3.34元人民幣。

本次網上發行有效申購戶數為11,596,035戶，有效申購股數為2073.63億股A股，網上發行初步中簽率為0.14629965%。由於網上初步有效申購倍數為683.53倍，高於150倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除戰略配售數量後本次發行數量的60%由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量為1.01124億股A股，約佔扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的10%；網上最終發行數量為9.10116億股A股，約佔扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的90%。回撥機制啟動後，網上發行最終中簽率為0.43889894%。

