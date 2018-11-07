昆侖能源(00135-HK)大股東經營天然氣銷售業務可進一步提升其運營效率

昆侖能源(00135-HK)公布，為響應國家關於積極推進天然氣開發利用，加快天然氣産供儲銷體系建設，促進天然氣市場協調穩定發展的要求，該公司獲悉中國石油進一步調整完善其天然氣銷售管理體制。

根據管理體制，中國石油的天然氣批發分銷業務在中國石油天然氣銷售分公司項下運營，終端零售業務在該集團項下運營，中國石油的批發分銷和終端零售業務實行“分別經營、分賬核算”。管理體制完善後，該集團作爲中國石油天然氣業務發展的融資平臺和投資主體的定位不變，作爲中國石油的天然氣終端零售業務運營管理平臺的定位更加清晰，依托資源優勢和協同效應，該集團天然氣銷售業務發展戰略將得到進一步加强。

該集團預期可通過管理體制完善，進一步優化業務發展機制，與中國石油天然氣業務實現協同發展，進一步提升該集團天然氣終端零售業務之運營效率，並提升該集團的整體市場競爭力和品牌影響力。有關管理體制調整符合該集團的整體業務策略及未來發展計劃，並符合該公司及其股東的整體利益。

該公司希望強調，該公司並無就天然氣業務發展戰略形成任何有關將該集團的天然氣業務資產或權益轉讓予任何其他方的意向或建議。該公司從管理、運營和財務角度均能夠獨立於中國石油及其緊密聯繫人經營業務。目前，中國石油爲持有該公司已發行股本約61.76%的控股股東。

