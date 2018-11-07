阿里巴巴宣佈未來五年實現2,000億美元全球進口計劃

一連五天的第一屆中國國際進口博覽會於上海舉辦，並進入活動的第二天。阿里巴巴聯合中國國際貿易促進委員會（簡稱「中國貿促會」）聯合舉辦「全球進口領袖峰會」。峰會上，阿里巴巴宣佈，目標於未來五年實現從120個國家和地區進口2,000億美元商品；此舉是阿里巴巴長遠推進全球化戰略的承諾，滿足中國消費者對全球的優質商品日益增加的需求。

這一計劃將覆蓋天貓、天貓國際、B2B、盒馬鮮生、雲象、銀泰、大潤發及零售通等阿里巴巴數字經濟體各業務。

張勇︰冀通過數字經濟帶來互惠共贏

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示，全球化是阿里巴巴長遠增長的核心戰略，我們正在為未來全球數字經濟搭建商業基礎設施，促進全球貿易。基於自身的創新技術及強大的生態，阿里巴巴致力於推動更普惠的全球貿易，推動在數字時代，實現「讓天下沒有難做的生意」之使命。

阿里巴巴目標於2019年至2023年，實現進口總額達2,000億美元的商品到中國，包括來自德國、日本、澳洲、美國及韓國，多個頂尖的環球品牌的商品， P&G（寶潔）、Nestlé（雀巢）、JBS及Refa等也將參與其中。這些品牌投入參與到阿里巴巴生態之中，並開展全方位的合作。通過與阿里巴巴不同的業務部門合作，這些品牌將可更有效率地為中國持續增長的中產階層提供優質商品，促進中國消費增長。