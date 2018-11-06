萬達電影閉關歸來，或成萬達轉型後的核心業務？

人流密集的城市繁華中興，配置完備的成熟商業體，最頂級的影院設備，1551家影院，15932塊屏幕，經營著全球最大的電影連鎖院線，這就是萬達電影（002739-CN）。一個業務純粹的院線終端吸金利器，就算給你千億現金也難再復製，這就是萬達電影厲害的地方。

自2005年成立，萬達電影儘享中國電影發展紅利，連續九年在國内票房、觀影人次、市場份額等方面瑤瑤領先。今天似乎“院線”併不能滿足萬達電影的鴻鹄之志，2017年4月，“萬達院線”改為“萬達電影 ”，併率先提出“會員 ”發展戰略，構建電影生活生態圈。文化產業一直是萬達集團轉型以來的重要業務，去年以來波折不斷的萬達，更是將萬達電影視作救命稻草，如今萬達電影收購萬達影視一波三折，王健林大電影夢能圓嗎？

閉關重組，好事多磨

萬達電影收購萬達影視，左手遞右手，稱難平，意難平。

2016年2月24日，萬達電影宣佈因重大資產重組停牌，重組集團旗下影視類資產，萬達電影將以372億對價收購萬達影視。但該方案於5月24日被深交所問詢，6月3日提交修訂稿，於8月2日被宣佈“中止”。2017年7月4起，萬達電影再次以“影視類資產收購事項”停牌，期間萬達電影對重組方案兩度修改，亦未能成功。今年6月25日晚，萬達電影發佈重大資產重組方案，擬通過支付現金和發行股份方式，向萬達投資等21名交易方購買其持有的萬達影視96.83%股權，交易作價116.19億元。

本次停牌歷時一年多，停牌489天，終於在11月5日復牌。停牌時間長是由於流程復雜，需要時間準備？重組方案也是幾易其稿，最新的重組方案與2016年相比，萬達電影在標的構成、交易對價、估值等方面均作出了調整。交易方案標的資產從萬達影視100%股權改為萬達影視96.8262%股權，資產範圍不再包含傳奇影業，而新增了新媒誠品；交易價格從以2016年2月29日為估值基準日的327.04億元降至以2018年3月31日為估值基準日的116.19億元，估值大幅縮水。此外，交易對方也從33位原萬達影視股東改為21名萬達影視股東，併不再募集配套資金。

但這最新方案仍然不能保證能順利收購萬達影視。

閉關停牌，江湖生變

閉關停牌期間，江湖已生變。在萬達電影漫長的重組之路中，萬達集團也經歷了一場變故。

2017年，文娛類海外投資受到嚴格的監管，6月中旬，銀監會要求各家銀行排查包括萬達等數家海外投資數額巨大的企業授信及風險分。政策上的任何風吹草動，都讓資本市場風聲鶴唳，萬達等紛紛遭遇“股債雙殺”，導緻資金鏈斷裂。

去年以來萬達不斷抛售資產，2017年7月11日，萬達商業將下屬13個文化旅遊項目公司91%權益轉讓給融創。流年失利讓王健林懂得了取舍，繼續擴大文娛產業佈局，接受阿里巴巴和文投控股對萬達電影的投資。今年2月，王健林出讓萬達電影12.77%的股權給阿里巴巴集團和文投控股。其中阿里巴巴出資46.8億元、文投控股出資31.2億元，位列萬達電影第二、三大股東。經歷了風波、承受了磨難的萬達不再那麽著急，也更懂得如何取舍。

然文娛板塊環境早已今非昔比，五光十色的娛樂圈因稅務問題沉寂下來，演員高收入問題仍然是全民攻擊的對象，娛樂行業的鼎盛必然必然進入一個衰退期，受間接影響，中國電影票房經歷過輝煌的高光時刻，也進入了一個震蕩期。

中國歷年電影票房圖源：阿爾法工場

以前隻有萬達電影、大地影院和其他影院，如今，大地憑借大地影院，大地院線和唯生素電影三個圈層死死鎖住中國影院市場的半壁江山。各大地產商也紛紛自建影院品牌，泰禾、寶能、星河、益田等爭相搶食影院這門生意，競爭激烈之下，如果萬達電影不能成功收購萬達影視，做全產業鏈的升級，後面被拉下馬也是不無可能。

復牌歸來，風光不再

復牌歸來，一覺入冬。11月5日，萬達電影復牌了。經歷了500天閉關重組的萬達電影，如今再次入市，首當其衝地便是迎接復牌兩連跌停。如果將這次跌停歸為萬達電影復牌時機不對。不在此時，又能在何時呢？據悉，萬達電影選擇此時復盤，不僅因為大盤明顯回暖，還因為證監會剛剛放寬對重組的限製，收購萬達影視，這次似乎有戲。

11月4日，萬達電影對深交所的重組問詢函，給長達165頁的答復函，可謂誠意滿滿。這一次如果能收購成功，萬達電影的觸角將延伸至電影和電視劇的投資、製作和發行，以及網絡遊戲發行和運營領域，也實現了萬達構建院線終端、傳媒營銷、影視IP、線上業務、影遊互動五大業務體係的規劃，成為國内領先的泛娛樂平台公司。

今年是萬達集團成立的第30個年頭，儘管以商管、文化、地產、金融四大產業自居，但隨著資產出售和轉讓和企業的轉型，萬達影視作為一支輕資產和現金奶牛，優勢凸顯。再加上近年文化類產業發展勢頭良好，潛在空間巨大，王健林或將選擇影視文化產業作為萬達集團轉型的支撐點。

基於此，萬達電影收購萬達影視就顯得彌足重要，讓我們靜待佳訊。