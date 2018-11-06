騰訊(00700-HK)ADR收報296.16元 匯控(00005-HK)回軟

道指收市升190點，在ADR交易的港股普遍上升，港股ADR指數收報26032點，升98點。
市場焦點的騰訊控股(00700-HK)ADR收報296.16元，較港收市升3.76元；港交所(00388-HK)ADR收報222.51元，較港收市升1.51元；友邦(01299-HK)ADR收報72.9元，較港收市升0.45元。
平保(02318-HK)旗下平安資產管理，斥資3.5億元增持匯豐控股(00005-HK)537.56萬股，最新持股量達到7.01%，超逾另一大股東貝萊德(Blackrock)，成為匯控第一大股東。匯豐控股ADR收報65.31元，較港收市跌0.19元，未受此消息影響。
內銀股內險上升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.51元，較港收市升0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.47元，較港收市升0.03元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.46元，較港收市升0.08元。
國際油價變動不大。中海油(00883-HK)ADR收報13.67元，較港收市升0.15元；中石油(00857-HK)ADR收報5.84元，較港收市升0.04元；中石化(00386-HK)ADR收報6.71元，較港收市升0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.9元，較港收市升0.15元；聯通(00762-HK)ADR收報8.5元，較港收市升0.1元；中電信(00728-HK)ADR收報3.73元，較港收市跌0.02元。