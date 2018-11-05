10月財新中國服務業PMI降至50.8 創13個月新低

11月5日公佈的10月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得50.8，預期52.8，前值53.1，低於 9 月2.3個百分點，為13個月以來新低。

中國10月財新綜合PMI為50.5，前值52.1。10月財新中國綜合PMI降至28個月新低，總需求下滑，物價上行壓力不減，企業家信心繼續走弱，經濟下行壓力明顯增大。

10月服務業新訂單增速近十年來首次陷入停滞，新訂單指數僅略高於榮枯線。許多受訪企業表示，需求狀況低迷導緻銷售受挫。製造業新訂單增速小幅上升，兩者綜合，10月新訂單整體增速低迷，為32個月以來最低。

9月服務業用工規模出現兩年來的首次下降後，10月出現小幅回升，但仍低於長期均值。部分企業因業務擴展需要增加了人手。製造業用工則延續過去五年來的小幅下降趨勢，兩者大緻互抵，整體用工規模基本持平。

10月服務業投入成本漲幅較上月有所放緩，但仍然顯著。受訪廠商反映，成本上升主要與燃料價格與薪酬上漲有關。製造業投入成本漲幅則加速上揚，兩者綜合，整體投入成本顯著上漲。

成本上升，使得服務業企業小幅提高收費水平。製造業出廠價格也出現小幅上升，綜合產出價格小幅上升。

兩大行業企業對未來12個月的生產與經營前景普遍表示樂觀，但由於擔心中美貿易戰的衝擊和需求低迷的影響，10月製造業界信心度降至11個月新低;服務業企業信心度也降至7月以來低點。兩者綜合，前景信心度總體走弱。

來源：財新網