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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/02  107/11/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.25000   24.23000   2.02000    8.33677
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.97000   24.94000   2.03000    8.13953
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.70000   12.70000   1.00000    7.87402
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.12000   33.52000   2.60000    7.75656
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.39000   33.07000   2.32000    7.01542
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.39000   20.27000   1.12000    5.52541
群益深証中小板基金                                               10.89000   10.39000   0.50000    4.81232
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                21.39000   20.44000   0.95000    4.64775
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.38000    8.99000   0.39000    4.33815
富邦深証100基金                                                   8.42000    8.07000   0.35000    4.33705
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.40000   33.98000   1.42000    4.17893
群益那斯達克生技基金                                             22.21000   21.36000   0.85000    3.97940
元大韓國KOSPI200基金                                             20.54000   19.76000   0.78000    3.94737
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          17.95000   17.31000   0.64000    3.69728
國泰富時中國A50基金                                              18.30000   17.67000   0.63000    3.56537
元大標智滬深300基金                                              15.59000   15.06000   0.53000    3.51926
摩根中國亮點基金                                                 11.51000   11.12000   0.39000    3.50719
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.76000    4.60000   0.16000    3.47826
復華恒生單日正向二倍基金                                         25.61000   24.75000   0.86000    3.47475
富邦上証180基金                                                  27.44000   26.53000   0.91000    3.43008
元大上證50基金                                                   28.60000   27.69000   0.91000    3.28638
台新MSCI中國基金                                                 18.48000   17.91000   0.57000    3.18258
摩根金龍收成基金                                                 18.74000   18.17000   0.57000    3.13704
摩根龍揚基金                                                     27.97000   27.13000   0.84000    3.09620
富邦恒生國企ETF基金                                              20.04000   19.44000   0.60000    3.08642
保德信新興趨勢組合基金                                           10.44000   10.13000   0.31000    3.06022
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.08000   20.49000   0.59000    2.87945
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.69000   30.81000   0.88000    2.85622
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.46000   26.74000   0.72000    2.69260
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.32000    2.26000   0.06000    2.65487
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