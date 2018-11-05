[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/02 107/11/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.25000 24.23000 2.02000 8.33677 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.97000 24.94000 2.03000 8.13953 元大滬深300單日正向2倍基金 13.70000 12.70000 1.00000 7.87402 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.12000 33.52000 2.60000 7.75656 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.39000 33.07000 2.32000 7.01542 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.39000 20.27000 1.12000 5.52541 群益深証中小板基金 10.89000 10.39000 0.50000 4.81232 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.39000 20.44000 0.95000 4.64775 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.38000 8.99000 0.39000 4.33815 富邦深証100基金 8.42000 8.07000 0.35000 4.33705 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.40000 33.98000 1.42000 4.17893 群益那斯達克生技基金 22.21000 21.36000 0.85000 3.97940 元大韓國KOSPI200基金 20.54000 19.76000 0.78000 3.94737 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.95000 17.31000 0.64000 3.69728 國泰富時中國A50基金 18.30000 17.67000 0.63000 3.56537 元大標智滬深300基金 15.59000 15.06000 0.53000 3.51926 摩根中國亮點基金 11.51000 11.12000 0.39000 3.50719 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.76000 4.60000 0.16000 3.47826 復華恒生單日正向二倍基金 25.61000 24.75000 0.86000 3.47475 富邦上証180基金 27.44000 26.53000 0.91000 3.43008 元大上證50基金 28.60000 27.69000 0.91000 3.28638 台新MSCI中國基金 18.48000 17.91000 0.57000 3.18258 摩根金龍收成基金 18.74000 18.17000 0.57000 3.13704 摩根龍揚基金 27.97000 27.13000 0.84000 3.09620 富邦恒生國企ETF基金 20.04000 19.44000 0.60000 3.08642 保德信新興趨勢組合基金 10.44000 10.13000 0.31000 3.06022 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.08000 20.49000 0.59000 2.87945 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.69000 30.81000 0.88000 2.85622 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.46000 26.74000 0.72000 2.69260 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.26000 0.06000 2.65487 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------