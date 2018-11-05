富力地產(02777-HK)建議根據特別授權發行新H股

富力地產(02777-HK)公布，建議根據特別授權發行新H股董事會宣佈，其已於2018年11月5日議決召開臨時股東大會及類別股東會議，以批准授予董事會建議特別授權以發行不超過805,591,836股新H股，分別不超過該公司於新H股發行前後的總股本之25%及20%(假設最多805,591,836股新H股已發行)；及分別不超過於新H股發行前後的已發行H股總數約79.35%及44.24%(假設最多805,591,836股新H股已發行)。

定價方式方面，董事會將在考慮現有股東的利益、投資者的能力及潛在發行風險連同市場慣例及適用的監管要求後，並參照該公司發行新H股時的資本市場狀況及可比公司的估值等因素釐定新H股的發行價，前提是該發行價不低於決定此發行價之日前五個交易日於聯交所錄得H股收市價平均數的80%。

新H股發行的所得款項，在扣除相關費用後，將全部用於補充該公司的資本金，其中包括但不限於償還公司債務、補充公司營運資金、項目投資等符合中國法律法規及政策要求的用途。

董事會及該公司高級管理層認為，新H股發行將非常有利於公司獲得長期資本，促進該公司的穩定發展，緩解當前影響多個金融市場的宏觀經濟波動帶來的風險。新H股發行將顯著改善該公司的資本結構，增強該公司的融資能力，從而顯著改善該公司信用評級前景，增加獲得更低成本融資的機會。就股權而言，公司自2006年以來從未發行過任何形式的股份，由於相對較小的H股公眾持股量或高槓杆的資本結構，無法吸引新的戰略及長期的投資者，新H股發行將解決此難題。