阿里巴巴調降全年營收預估，因經濟不確定性和貿易疑慮

阿里巴巴(BABA.N)周五下調全年營收預估，因對中美貿易爭端恐將沖擊經濟感到擔憂。該公司預計貿易沖突將抑制該公司在銷售旺季之前的營收。

該公司稱，將把全年營收預估調降至3,750億至3,830億元人民幣(544-556億美元)，調降幅度介於4-6%；其核心商業業務在9月當季的營收增長為2016年以來最慢。阿里巴巴是亞洲市值最高的上市公司。

在周五與分析師舉行電話會議時，公司高管表示，高單價產品的購買可能受到經濟不確定性的影響，而且他們將推遲采取措施增加網上商城部分板塊的獲利，以鼓勵商家留在該平台。

該公司在美國上市的股票周五下跌2.4%，收報147.59美元，今年以來已下挫超過14%。

此時阿里巴巴旗下購物平台即將迎來11月11日的“雙11”購物節。去年該公司在這一天的營收超過250億美元。

分析師稱，貿易緊張局勢和中國收緊監管的影響，將在一段時間內繼續壓制該公司股價。

盡管預估疲弱，不過阿里巴巴歸屬於公司普通股股東的凈利增長13%至200.3億元人民幣，合每股盈余6.78元人民幣。

在商務之外，阿里巴巴的雲計算業務營收增長90.5%至56.7億元人民幣，娛樂與數字媒體業務營收增長24%至59.4億元人民幣。

路透11月2日