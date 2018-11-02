【華冠投顧】幸運星-本週的《遍地黃金特攻隊》果然飆很兇!!相信大家都賺到了!!下周又有什麼新菜呢？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2492 華新科、2337 旺宏、2481 強茂、3059 華晶科、3665 貿聯 - KY

川普昨天表示和習近平通電話討論中美貿易戰的緩解，美股連續第三天大漲，除道瓊再漲 264 點以上，費半受惠超微反彈 11%、美光反彈 6.36%，指數再度大漲 4.64%，也激勵台股早盤持續投機行情，由 6488 環球晶、5483 中美晶帶領 OTC 領先大盤站上月線，收盤 OTC 漲幅還是達 1.51%，然而成交量 372 億已有過熱跡象。合計自週一幸運星提到投機行情開始以來，OTC 已經短短一週漲了 9.5%！

大盤多空夾雜，短線上已接近月線壓力。多方利用 2492 華新科宣布庫藏股開盤漲停板，帶動同族群 2327 國巨等被動元件族群早盤大漲，12:00 過後突然出現急殺，沖開了華新科的漲停！！需留意在投機行情中，跌深反彈的獲利賣壓與套牢壓力區的解套賣壓是需要給予尊重的。而蘋果 iPhone 銷量未達預期的利空使蘋概股 2474 可成、4938 和碩等壓盤，尾盤仍有護盤的跡象，如台塑四寶 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化，以及 2884 玉山金、2891 中信金、2885 元大金、2886 兆豐金、2882 國泰金等金控，以及 2330 台積電、3008 大立光的強力拉抬，指數漲 61 點，收 9906 點為本週最高點，幾乎站上月線，成交量擴大到 1,525 億元。

週一由矽晶圓、MOSFET、IC 設計及被動元件帶動反彈投機行情，今天輪動到 DRAM 2337 旺宏、IC 設計 3661 世芯 - KY、二極體 2481 強茂、汽車電子 3665 貿聯 - KY、風電 3708 上緯投控、鏡頭 3059 華晶科漲停板，6150 撼訊、4968 立積則連兩天漲停…… 跌深反彈股，操作上，當上漲幅度來到跌深反彈的獲利賣壓區與套牢壓力區時，雙重賣壓的出現是需要給予尊重的…… 本週的《遍地黃金特攻隊》飆很兇！！相信大家都賺到了！！下週又有什麼新菜呢？？………… 詳情請免費加入幸運星 LINE 粉絲群，免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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