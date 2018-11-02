漢能薄膜發電(00566-HK)每股私有化作價不低於5港元

漢能薄膜發電(00566-HK)公布，該公司最近收到由漢能移動能源控股集團有限公司(即持有該公司47.76%股權的控股股東股東)，向該公司就該公司股份私有化的提議，漢能移動能源將向小股東提出每股不低於5港元的收購價，將公司私有化。

控股股東表示，由於市場環境變化及經營需要，提出對該公司股票進行私有化的提議方案，決定對該公司股東持有的所有股票進行私有化，收購價格為每股不低於5港元，以現金收購或股票置換，私有化之後公司擬在國內A股市場上市。按該公司現已發行股份421.456億股及控股股東及其一致行動人士持有約73.96%該公司已發行股本計算，收購規模將約為548.7367億港元。

公司董事會注意到該公司股票暫停買賣已逾三年，於討論後一致原則同意控股股東提出的私有化建議，並要求控股股東按照收購守則要求，進一步完善落實該提議方案及提供有關提議進一步細節。該公司董事會將本著維護股東整體利益的原則，按照相關法律法規開展工作，並按工作進展根據相關法律法規向香港證券及期貨事務監察委員會和聯交所提交所需文件。

於本公布日期，該公司已就提議要求控股股東提供資金來源、擬置換股票的信息、執行計劃等具體方案，但尚未獲提供有關資料，控股股東表示會盡快提供。該公布並非旨在根據收購守則規則3.5公布作出要約的確實意圖。該公司並未獲得控股股東的財務信息。