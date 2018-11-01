紅牛中國後院起火，會成為下一家加多寶嗎？

紅罐涼茶之爭家喻戶曉，曠日持久的拉鋸戰最終將金罐加多寶拖向了衰落的深淵。據《界面》新聞報導，由於資金鍊斷裂，加多寶部分傳統分銷渠道已經斷缺貨數月之久。王老吉雖然獲勝，涼茶市場卻今時不同往昔進入了緩慢發展的成熟階段。可以說，在這場商標之爭中，加多寶和王老吉都沒有取得真正的勝利，而這樣的悲劇似乎正在功能性飲料紅牛的身上重演。

20年還是50年？雙方各執一詞

紅牛經營權之爭最早可追溯到兩年以前，紅牛品牌創始人泰國天絲許氏家族於2016年10月發布聲明稱，紅牛中國的商標使用權到期，未來將不再續約。對此，紅牛中國的運營商——華彬集團表示，紅牛中國同泰國紅牛簽有50年的經營期限，紅牛中國最少還可繼續在中國市場經營紅牛品牌30年！

雙方各執一詞，這場糾紛就一直持續到了今天。昨日晚間，泰國紅牛突然發布聲明稱，中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決確認中國紅牛的經營期限為 20年。基於此裁決，泰國紅牛將向北京市第一中級人民法院提起對合資公司進行強制清算訴訟。

今晨，中國紅牛對泰國紅牛公佈之中國國際經濟貿易仲裁委員會裁定結果予以否認，並強調裁決書的內容為“駁回泰國紅牛及英特生物的全部仲裁請求”，且“裁決確認本公司經營期限為20年的表述與仲裁裁決內容完全不符”。

雖還有第三方知道真相，但中國國際經濟貿易仲裁委員會卻表示，裁定結果只能向裁決雙方公佈，不可對外公佈。對公眾而言，紅牛中國的未來走向仍是一團迷霧。

利益面前，沒有永遠的朋友

儘管泰國天絲許氏家族才是紅牛真正意義上的生父，但紅牛在中國的大賣就要歸功於華彬集團及其董事長嚴彬。後者在中國市場辛苦運營20年，將紅牛一手送上了中國功能飲料市場No.1的寶座，一家獨享市場超80%的份額。

但同時嚴彬也有著自己的小心思，按照約定，中國紅牛的運營應當由泰國紅牛和嚴彬共同持有的合資公司負責。奈何天高皇帝遠，嚴彬在紅牛發展過程中將本應由合資公司設立的工廠偷轉到了自己的獨資公司華彬集團旗下。目前，中國4家紅牛生產工廠中嚴彬獨占3家，僅有一家較小的工廠隸屬合資公司。毫無疑問，在一番偷梁換柱後，泰國紅牛原本應得的部分利益外流了，這成為了泰國紅牛同嚴彬關係惡化的導火索。

有消息稱，泰國紅牛有意在收回中國紅牛經營權後，將中國紅牛同奧地利紅牛合併。食品產業評論員朱丹蓬也認可此做法，“從品牌最大化、市場最大化、利潤最大化的格局考慮，成立於一個新的運營方對紅牛品牌來說將是最佳選擇”。顯然，這個新的運營方中將不包括華彬集團及嚴彬。

從泰國天絲角度看，這種做法是不得已而為之。如果能躺著在家收錢，谁愿意辛辛苦苦去運營一個不熟悉的市場。但從嚴彬角度看，泰國紅牛的做法無疑是現代版的“飛鳥盡，良弓藏”。弓箭是死物不會為自己爭取，在商海打拼多年的嚴彬卻絕不會允許心血、利益東流。

紅牛之憂，在蕭牆之內也

如今的紅牛就像故事中被兩個“母親”爭搶的孩子，因為雙方的拉扯感到疼痛。據媒體報導稱，目前紅牛中國北京的生產基地已經停產多時。金罐矮胖的中國紅牛停產，銀白相間的奧地利紅牛和棕底藍包裝的泰國紅牛卻不被中國消費者認可。這場糾紛如果繼續持續，等待紅牛的必然是市場份額下降，甚至跌落NO.1的寶座。

眼下，紅牛已有不少競爭者，如脈動、健力寶、寶礦力水特、力量帝、東鵬特飲。而未來，中國的功能性飲料市場還將出現更多的競爭者。上文提到，紅牛一家獨占超80%的市場，若因故缺席，整個市場幾乎就是憑空多出了80%的擴張空間。何況，功能性飲料市場本身仍在高速增長！

由於消費理念的轉變，傳統碳酸飲料開始走下坡路，功能性飲料卻獨得市場恩寵。相關數據顯示，我國功能飲料市場在經歷了前幾年20%以上的增速後，未來仍將保持10%以上的增長速度，遠高於其他板塊。在巨大的成長空間背後，巨大的市場紅利清晰可見，也將吸引後來者前仆後繼的進入這片依然是藍海的市場。

當年季氏欲攻伐附庸國顓臾，孔子知道後感嘆說，“（季氏）謀動干戈於邦內。吾恐季孫之憂，不在顓臾，而在蕭牆之內也。”對昨日的王老吉加多寶、今日的紅牛來說，又何嘗不是如此呢？