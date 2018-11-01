芬蘭展開6G無線技術研發 聯發科芬蘭研發中心因地利之便將受惠

手機晶片大廠聯發科 (2454) 今日揭露，自家芬蘭研發中心是該集團數據機晶片的研發重地，未來聯發科在 5G 會有很具競爭力和能力的產品。此外也提到，目前芬蘭政府及學術單位已在展開 6G 無線技術的研發，預計 2030 年可商轉，而聯發科技芬蘭研發中心因地緣之利，將可受惠。聯發科今日揭露自家芬蘭研發中心的諸多訊息，提到聯發科搶進 5G 世界盃，強勢布局全球延攬專業人才，從北極圈的芬蘭到南半球的印度，研發人員遍布世界各地，以台灣運籌全球數千人的研發能量，持續挺進 5G 終端晶片設計腳步。



而聯發科技芬蘭研發中心約有 130 位研發人員，多數來自諾基亞，該中心主要任務，包含兩大塊，包括 5G、LTE-A、IMS、3GPP 等最新無線通訊技術的研發，以及支援歐洲電信客戶測試。合作對象包括當地政府、當地中央研發中心 (如芬蘭 VTT Technical Research Centre 等)、學術單位、業務合作夥伴 (如 Nokia 等)。



事實上，芬蘭是全球無線通訊產業最重要的推手之一，光是 Oulu 奧盧這個科技重鎮每年外銷高達 30 至 40 億歐元。2015 年就已領先全球，展開 5G 測試網路 (5GTN) 計畫，該計畫由芬蘭 VTT Technical Research Centre 與奧盧大學營運，並由 Nokia 及其核心網路產品提供支援，此計畫為 5G 研究的驗證平台，同時也提供合作夥伴研發與試驗。



參與此計畫的生態圈的全球夥伴包括聯發科技共有 25 家業者，實際參與測試者約有 10 萬人，應用層面包括智能城市、居家照護、公共安全、媒體娛樂、健康管理、智慧建築、數位醫療 (e-health) 以及 Nokia 的 5G 自動化工廠等領域。



目前芬蘭政府及學術單位已在展開 6G 無線技術的研發，預計 2030 年可商轉，而聯發科技芬蘭研發中心因地緣之利，更扮演未來無線通訊技術中，落實終端晶片研發的關鍵要角。



聯發科的芬蘭研發中心落腳在芬蘭 Oulu 奧盧這個小鎮，至於聯發科在人才的取得上，則是與 Oulu 奧盧大學建教合作；芬蘭奧盧大學 (University of Oulu) 是全球無線通訊研究的權威學府，全球的無線通訊使用者中，有 26 億人所使用的發明是來自於奧盧大學的貢獻。奧盧大學約有 500 位研究學者，高達三分之一都專精於無線通訊產業。

